В Белграде прошло шествие "Бессмертный полк" с флагами и символами агрессии РФ

В Белграде в присутствии министров правительства Сербии 9 мая состоялся марш "Бессмертный полк", участники которого несли, среди прочего, флаги России и Беларуси и символы поддержки российской агрессии против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Radio Slobodna Evropa

Детали: Во главе колонны, которая шла от памятника Вуку Караджичу к памятнику освободителям Белграда, шел Ненад Попович, министр без портфеля в правительстве Сербии, который находится под санкциями США из-за связей с Россией.

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Венки к памятнику возложили министры Никола Селакович, Неманья Старович и вице-премьер Александар Вулин, также входящий в черный список США.

Также присутствовали послы России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

Министерша по делам семьи Милица Джурджевич Стаменковски заявила на мероприятии, что, несмотря на "сложный политический контекст, сербско-российскую дружбу и союз нельзя погасить или прервать".

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"Сербия не хотела подвергать Российскую Федерацию санкциям, Республика Сербия противостояла различным внешнеполитическим вызовам и, безусловно, будет оставаться на этом принципиальном пути",– сказала она.

Во время шествия был вывешен большой баннер "Бессмертный полк Сербии", а также флаги России, Белоруссии и Сербии. Некоторые участники шествия носили символы поддержки российского вторжения в Украину (букву Z) и имели георгиевские ленты.

ФОТО: RFE/RL

Впервые аналогичный марш 9 мая проходит в других городах Сербии – Крагуеваци и Нише.

Ожидается, что Сербия, как страна-кандидат на членство в Европейском Союзе, будет постепенно адаптироваться к внешней политике ЕС.

Несмотря на это, официальный Белград поддерживает прочные отношения с Москвой. Сербия является одной из немногих европейских стран, не введших санкции против России после вторжения в Украину.

Марш "Бессмертный полк" впервые прошел в России в 2011 году в память о советских воинах, павших во Второй мировой войне. Его использует российская пропаганда для распространения своих ложных нарративов.

Напомним, посол России Сергей Андреев в четверг 9 мая возложил венок на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве, где его встретили протестующие, а перед визитом на кладбище рассыпали кости.

А на стене Нарвского замка, расположенного на эстонско-российской границе, 9 мая повесили плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин – военный преступник").