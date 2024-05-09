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В Словакии увидели увеличение нелегального пересечения границы мужчинами из Украины

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 9 мая 2024, 18:31
В Словакии увидели увеличение нелегального пересечения границы мужчинами из Украины
Фото: Getty Images

Пограничная полиция Словакии утверждает, что с начала 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество мужчин из Украины, которые незаконно пересекают границу, возросло, что совпадает с дискуссиями о принятии нового закона об усилении мобилизации.

Источник: пресс-секретарь словацкой пограничной полиции Агнеса Коперницкая в комментарии AFP, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "В первую неделю мая мы задержали 45 мужчин на зеленой границе. За аналогичный период прошлого года их число составляло четыре человека".

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Детали: По словам Коперницкой, за первые четыре месяца 2024 года пограничники Словакии задержали и освободили 338 украинских мужчин - по сравнению с 166 за аналогичный период 2023 года.

Представительница пограничной полиции Словакии отмечает, что украинских мужчин, которые незаконно пересекают границу, задерживают, выдают им разрешение на пребывание в стране и отпускают.

"С начала войны ни одного случая реадмиссии иммигрантов из Словакии в Украину не было", – сказала Коперницкая, отметив, что в марте в страну попал сотрудник украинского пограничного патруля – безоружный и в гражданской одежде.

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Темы: СловакияУкраинаграница
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