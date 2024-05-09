Зеленский считает, что Грузия и Беларусь должны вступить в Европейский Союз
9 мая на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой в Киеве Зеленский рассказал, что, по его мнению, расширение ЕС должно выйти за перечень государств, которые уже имеют статус кандидата на вступление в ЕС, а также охватить Беларусь.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой в Киеве на День Европы, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина в скором времени ждет шаги ЕС, необходимые для начала переговоров про вступ Украины, но расширение ЕС должно касаться также других европейских государств.
"Мы выполнили все условия для того, чтобы в июне была утверждена переговорная рамка и реально начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Также важно, чтобы для других народов, которые заслуживают быть в Евросоюзе – европейское единство действительно работало, чтобы они тоже реализовали свой кандидатский статус", – пояснил Зеленский.
Президент Украины также очертил перечень государств, которые он видит в составе будущего ЕС.
"Европа – это и Балканы, и Молдова, и будет обязательно день Европы для Грузии и день Европы для Беларуси", – заявил он, впервые провозгласив видение Украины относительно будущего вступления Беларуси в ЕС.
Примечательно, что в этом перечне государств он не назвал Турцию, которая формально имеет статус кандидата, но переговоры с которой остановлены.
Зеленский также добавил, что эту позицию разделяют и представители Европейского парламента. "Все это – уже отражено позициями Европарламента, и действительно важно все это реализовать", – подчеркнул президент.
Как сообщала Европейская правда, в День Европы 9 мая президент Европарламента приехала в Киев.
Как известно, в июне в ЕС состоятся выборы нового состава Европарламента, подробнее – в статье о "евровыборах" 2024 года, важных для Украины.