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Президент Европарламента прогнозирует, что в июне начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС

Сергей Сидоренко, Александр ШумилинЧетверг, 9 мая 2024, 16:10
Президент Европарламента прогнозирует, что в июне начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС
Фото: Getty Images

Официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца первого полугодия 2024 года.

Источник: Такую оценку обнародовала президент Европарламента Роберта Метсола на пресс-конференции в Киеве в день Европы, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Несмотря на то, что решение об этом принимается государствами членами без участия парламента, Метсола заявила об основаниях для оптимизма.

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"Вступительные переговоры должны начаться как можно быстрее, и я оптимистична относительно того, что переговорная рамка может быть одобрена государствами-членами ЕС в июне", – заявила она. Как известно, с 1 июля в Совете ЕС начинается период председательства Венгрии, поэтому важно принять необходимые решения до этого, еще при бельгийском председательстве.

Роберта Метсола также заверила украинского президента Владимира Зеленского в том, что несмотря на выборы нового созыва Европарламента Украина сохранит приверженность этого органа.

"Европарламент предоставит Украине всю возможную помощь, чтобы продвинуться в выполнении всех необходимых шагов на ее европейском пути. И мы останемся настолько открытыми в этой поддержке, как и были", – заявила она.

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Метсола напомнила, что Европарламент "был первой европейской институцией, которая призвала предоставить Украине статус кандидата, а затем – (первой институцией ЕС, которая призвала) начать переговоры о вступлении".

Как сообщала "Европейская правда", в День Европы 9 мая президент Европарламента приехала в Киев.

На встрече с ней Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым вступление Грузии и Беларуси в ЕС в свое время.

В июне в ЕС состоятся выборы нового состава Европарламента. Подробнее об этом – в статье о "евровыборах" 2024 года, важных для Украины.

Темы: ЕвропаУкраинаЕС
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