Польша призвала к совместным решениям по дипломатам РФ в Европе, которые руководят агентурой
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал, чтобы европейские государства координировали свои действия, связанные с враждебной разведывательной деятельностью российских дипломатов на их территории.
Источник: Сикорский во время визита в Эстонию 9 мая, передает "Европейская правда" со ссылкой на эстонского вещателя ERR
Прямая речь Сикорского: "И мы должны координировать решение о присутствии российских дипломатов в наших столицах, чтобы уменьшить их возможности управлять агентурой и планировать террористические акты. Это полномасштабное противостояние. Получается, что президент Путин воюет с нами годами".
Детали: Комментируя разнообразную враждебную деятельность России в европейских странах, Сикорский заявил, что службы безопасности и внешнеполитические ведомства европейских стран должны совместно противодействовать ей.
Эстонский визави Маргус Тсахкна согласился с Сикорским, отметив, что европейские страны "должны координировать наши действия на уровне разведки и поднимать эти вопросы на уровне Европейского Союза и НАТО, и мы будем делать это вместе".
Предистория:
- Эстония после начала полномасштабного вторжения России в Украину отозвала своего посла из Москвы, понизила уровень дипломатических отношений и выслала ряд российских "дипломатов" из Таллинна.
- Европейские страны в последние месяцы все активнее говорят об угрозе со стороны России. По данным СМИ, европейские спецслужбы предупредили правительства своих стран, что Москва планирует диверсии по всему континенту.