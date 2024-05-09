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Польша призвала к совместным решениям по дипломатам РФ в Европе, которые руководят агентурой

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 9 мая 2024, 20:28
Польша призвала к совместным решениям по дипломатам РФ в Европе, которые руководят агентурой
Радослав Сикорский, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал, чтобы европейские государства координировали свои действия, связанные с враждебной разведывательной деятельностью российских дипломатов на их территории.

Источник: Сикорский во время визита в Эстонию 9 мая, передает "Европейская правда" со ссылкой на эстонского вещателя ERR

Прямая речь Сикорского: "И мы должны координировать решение о присутствии российских дипломатов в наших столицах, чтобы уменьшить их возможности управлять агентурой и планировать террористические акты. Это полномасштабное противостояние. Получается, что президент Путин воюет с нами годами".

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Детали: Комментируя разнообразную враждебную деятельность России в европейских странах, Сикорский заявил, что службы безопасности и внешнеполитические ведомства европейских стран должны совместно противодействовать ей.

Эстонский визави Маргус Тсахкна согласился с Сикорским, отметив, что европейские страны "должны координировать наши действия на уровне разведки и поднимать эти вопросы на уровне Европейского Союза и НАТО, и мы будем делать это вместе".

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Эстония после начала полномасштабного вторжения России в Украину отозвала своего посла из Москвы, понизила уровень дипломатических отношений и выслала ряд российских "дипломатов" из Таллинна.
  • Европейские страны в последние месяцы все активнее говорят об угрозе со стороны России. По данным СМИ, европейские спецслужбы предупредили правительства своих стран, что Москва планирует диверсии по всему континенту.

Темы: ПольшаРосcия
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