Польша призвала к совместным решениям по дипломатам РФ в Европе, которые руководят агентурой

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал, чтобы европейские государства координировали свои действия, связанные с враждебной разведывательной деятельностью российских дипломатов на их территории.

Источник: Сикорский во время визита в Эстонию 9 мая, передает "Европейская правда" со ссылкой на эстонского вещателя ERR

Прямая речь Сикорского: "И мы должны координировать решение о присутствии российских дипломатов в наших столицах, чтобы уменьшить их возможности управлять агентурой и планировать террористические акты. Это полномасштабное противостояние. Получается, что президент Путин воюет с нами годами".

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Детали: Комментируя разнообразную враждебную деятельность России в европейских странах, Сикорский заявил, что службы безопасности и внешнеполитические ведомства европейских стран должны совместно противодействовать ей.

Эстонский визави Маргус Тсахкна согласился с Сикорским, отметив, что европейские страны "должны координировать наши действия на уровне разведки и поднимать эти вопросы на уровне Европейского Союза и НАТО, и мы будем делать это вместе".

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