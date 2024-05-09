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СМИ узнали детали Совета по вопросам сотрудничества с Украиной при правительстве Польши

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 9 мая 2024, 21:39
СМИ узнали детали Совета по вопросам сотрудничества с Украиной при правительстве Польши
Иллюстративнoе фото - Getty Images

Созданный при правительстве Польши Совет по вопросам сотрудничества с Украиной будет иметь пять тематических рабочих групп и будет собираться несколько раз в год.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на источник в польской власти, передает "Европейская правда"

Детали: По информации агентства, польский Совет по вопросам сотрудничества с Украиной будет насчитывать такие тематические группы:

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  • Группа по дипломатическим вопросам, которая в частности будет готовить международные конференции в поддержку Украины.
  • Группа по поддержке польско-украинского сотрудничества в сфере самоуправления.
  • Группа по вопросам гуманитарного сотрудничества с Украиной, в частности в сферах культуры и истории.
  • Группа по вопросам экономического сотрудничества и контактов с бизнесом.
  • Группа-филиал Совета в Подкарпатском воеводстве, граничащем с Украиной, которая будет заниматься вопросами трансграничного сотрудничества.

Источник уточнил "Укринформу", что Совет будет встречаться два-три раза в год для обсуждения украинско-польских отношений и выполнять совещательную функцию для премьера Польши. Украинского аналога у органа нет.

Напомним, о создании Совета по вопросам сотрудничества с Украиной – общественного органа, который будет заниматься двусторонними отношениями и вопросами восстановления – стало известно в апреле этого года.

Совет возглавил уполномоченный по восстановлению Украины в польском правительстве Павел Коваль. Бывший посол Польши в Украине и депутат Сейма, он был назначен уполномоченным в начале года, после прихода к власти премьера Дональда Туска.

Темы: Польша
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