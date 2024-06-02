Минобороны назвало рекордными потери оккупантов в мае

По данным Министерство обороны Украины, украинские военные ликвидировали в мае 38 940 российских оккупантов, и это самый высокий месячный показатель с начала войны.

Источник: Минобороны Украины в сети Х

Дословно: "38 940 – потери российских военных в мае 2024 года.

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Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения".

Напомним: По оценке британской разведки, общее количество российских потерь убитыми и ранеными с начала полномасштабной войны, вероятно, достигло 500 тысяч человек, что, вероятно, является отражением изнурительного наступления, которое Россия продолжает вести на широком фронте.