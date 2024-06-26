Суд отправил под стражу охранника Тищенко, участвовавшего в нападении на эксвоенного

Печерский районный суд Киева отправил под стражу на два месяца без права внесения залога участника нападения на эксвоенного в Днепре.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора суд отправил от стража на 2 месяца без права внесения залога участника нападения на бывшего военного в Днепре".

Реклама:

Мужчину подозревают в пытках и незаконном содержании потерпевшего".

Что предшествовало:

Во время заседания охранник нардепа Николая Тищенко кричал на судью и угрожал порезать себе вены.Прокуроры просили задержание без права залога.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: