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Суд отправил под стражу охранника Тищенко, участвовавшего в нападении на эксвоенного

Татьяна ОлейникСреда, 26 июня 2024, 22:32
Суд отправил под стражу охранника Тищенко, участвовавшего в нападении на эксвоенного
Фото - Следствие.Инфо

Печерский районный суд Киева отправил под стражу на два месяца без права внесения залога участника нападения на эксвоенного в Днепре.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора суд отправил от стража на 2 месяца без права внесения залога участника нападения на бывшего военного в Днепре".

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Мужчину подозревают в пытках и незаконном содержании потерпевшего".

Что предшествовало:

Во время заседания охранник нардепа Николая Тищенко кричал на судью и угрожал порезать себе вены.Прокуроры просили задержание без права залога.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту событий в городе Днепр.
  • В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
  • В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства. 
  • Полиция Киева уволила своего сотрудника Богдана Писаренко, который вместе с охраной народного депутата Николая Тищенко в Днепре участвовал в нападении на бывшего бойца специального подразделения Kraken.
  • 21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликт с участием народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре: назвал его поведение позорным.
  • Печерский районный суд Киева 25 июня избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко. По решению суда Тищенко должен находиться под круглосуточным домашним арестом, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.
  • После окончания судебного заседания разгорелся скандал, поскольку Тищенко после избрания меры пресечения заметили в пятизвездочном отеле Киева Hyatt. Правоохранители надели электронный браслет нардепу только в 22:30. До этого Тищенко свободно передвигался по городу.

Темы: ТищенкосудДнепр
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