Суд отправил под стражу охранника Тищенко, участвовавшего в нападении на эксвоенного
Среда, 26 июня 2024, 22:32
Печерский районный суд Киева отправил под стражу на два месяца без права внесения залога участника нападения на эксвоенного в Днепре.
Источник: Офис генерального прокурора
Дословно: "По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора суд отправил от стража на 2 месяца без права внесения залога участника нападения на бывшего военного в Днепре".
Реклама:
Мужчину подозревают в пытках и незаконном содержании потерпевшего".
Что предшествовало:
Во время заседания охранник нардепа Николая Тищенко кричал на судью и угрожал порезать себе вены.Прокуроры просили задержание без права залога.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту событий в городе Днепр.
- В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
- В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства.
- Полиция Киева уволила своего сотрудника Богдана Писаренко, который вместе с охраной народного депутата Николая Тищенко в Днепре участвовал в нападении на бывшего бойца специального подразделения Kraken.
- 21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликт с участием народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре: назвал его поведение позорным.
- Печерский районный суд Киева 25 июня избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко. По решению суда Тищенко должен находиться под круглосуточным домашним арестом, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.
- После окончания судебного заседания разгорелся скандал, поскольку Тищенко после избрания меры пресечения заметили в пятизвездочном отеле Киева Hyatt. Правоохранители надели электронный браслет нардепу только в 22:30. До этого Тищенко свободно передвигался по городу.