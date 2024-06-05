В Волчанске пограничники взяли в плен оккупанта, который скрывался 21 день

Во время проведения штурмовых действий в городе Волчанск бойцы бригады "Стальной кордон" отбили 4 вражеские огневые позиции, уничтожили 6 оккупантов и 1 взяли в плен.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "В отличие от военных РФ, наши бойцы относятся к пленным в соответствии с нормами международного права.

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Пленный оказался уроженцем тверской области РФ, ему 34 года и он в должности стрелка. Он рассказывает, что основная мотивация воевать в Украине это заработок денег и что его подразделение пересекло украинскую границу 10 мая в Харьковской области".

Детали: Указано, что оккупант получил ранения от сброса с дрона 12 мая и был брошен своими в одном из зданий Волчанска, в котором он скрывался 21 день от украинских защитников.