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Россияне ударили по Харьковщине: есть погибший и раненые, разрушена школа

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июня 2024, 20:42
Россияне ударили по Харьковщине: есть погибший и раненые, разрушена школа
разрушения в Хотимле, фото прокуратуры

В результате обстрела россиянами села Хотимля на Харьковщине погиб мужчина, две женщины получили ранения, разрушено здание школы.

Источник: Харьковская ОГА

разрушения в Хотимле, фото прокуратуры
разрушения в Хотимле, фото прокуратуры

Детали: Около 16:00 оккупанты нанесли удар КАБ по селу Хотимля Старосалтовской тергромады. В результате попадания 2 местных жителей получили ранения.

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Позже в ОВА сообщили, что от полученных травм один человек погиб, еще одна местная жительница госпитализирована.

Кроме того, в результате попадания 2 КАБ разрушено здание школы, поврежден магазин и частные жилые дома.

 

Обновлено: Впоследствии Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела села Хотимля Чугуевского района погиб мужчина, две женщины 35 и 43 лет получили ранения.

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Обстрел произошел 8 июня около 15:45.

Темы: Харьковская областьвойна
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