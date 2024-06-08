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Зеленский: Россиянам не удалось реализовать Харьковскую операцию

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июня 2024, 20:30
Зеленский: Россиянам не удалось реализовать Харьковскую операцию
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский назвал очень весомым результатом то, что россиянам не удалось реализовать Харьковскую операцию.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Говорил сегодня с главкомом – в целом о ситуации. Очень весомый результат – то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление – усилено. И будет еще усилено.

Был доклад и по донецким направлениям, где труднее всего".

Детали: Зеленский также подчеркнул, что ведется работа над тем, чтобы обеспечить больше резервов для украинской армии.

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"Сейчас благодаря переговорам и встречам во Франции мы имеем новые решения для украинской обороны – от Франции и Соединенных Штатов. Спасибо, друзья! Есть прогресс и по артиллерии, включая производство в Украине снарядов калибра 155, готовим новую производственную платформу. Будет также больше возможностей у нашей боевой авиации и РЭБ. Спасибо Франции и Эммануэлю лично за его инициативу и поддержку наших предложений по тренировке наших воинов и обеспечению бригад. Вместе мы готовим новую системную основу для тренировки подразделений украинской армии", – сказал президент.

Он также заявил, что "уже есть договоренности с партнерами о дополнительных системах ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть – ближе к осени".

Президент добавил, что "уже почти подготовлены и новые соглашения по безопасности для Украины", однако не уточнил, с какими странами.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияХарьковская область
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