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Скончался мальчик, находившийся в реанимации во время российской атаки на "Охматдет"

Татьяна ОлейникСреда, 10 июля 2024, 18:40
Скончался мальчик, находившийся в реанимации во время российской атаки на Охматдет
Последствия российской атаки на "Охматдет" в Киеве 8 июля. Фото - Богдан Кутепов, УП

В больнице скончался мальчик, который 8 июля пострадал от российской атаки на больницу "Охматдет".

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко

Прямая речь: К сожалению, имеем первую детскую жертву среди пациентов, которые находились в НДСЛ Охматдет во время террористической атаки 8 июля.

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Умер маленький мальчик, на момент ракетного удара находившийся в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдета. После – он был транспортирован в одну из больниц Киева".

Предыстория:

Темы: ракетный удардетижертвы
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