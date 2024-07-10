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Ракетный удар по Киеву: В больницах остаются 33 взрослых и 6 детей из "Охматдета"

Татьяна ОлейникСреда, 10 июля 2024, 20:33
Ракетный удар по Киеву: В больницах остаются 33 взрослых и 6 детей из Охматдета
Последствия российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Фото - Богдана Кутепова, УП

После российской ракетной атаки на Киев 8 июля в больницах остаются 33 пострадавших взрослых и 6 детей.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "В стационарах столичных медучреждений остаются 33 пострадавших взрослых. Из них четверо - в тяжелом состоянии. Но 6 детей, госпитализированных из больницы Охматдет".

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Темы: детиКиевракетный удар
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