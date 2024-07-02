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КНДР заявила об успешных испытаниях ракеты со сверхбольшой боеголовкой

Ольга ГлущенкоВторник, 2 июля 2024, 05:02
КНДР заявила об успешных испытаниях ракеты со сверхбольшой боеголовкой
Ракета Северной Кореи, иллюстративное фото AFP via Getty Images

В КНДР заявили, что их главное управление ракетостроения успешно испытало новую тактическую баллистическую ракету Hwasongpho-11Da-4.5 со сверхбольшой боеголовкой.

Источник: Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

Детали: ЦТАК отметило, что ракета нового типа является тактической баллистической ракетой, способной нести сверхбольшую боеголовку класса 4,5 тонны.

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В рамках испытаний ракеты, оснащенной имитацией тяжелой боеголовки, осуществили запуски на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км.

Это сделали "для проверки стабильности полета и точности поражения".

Кроме того, заявили в КНДР, что испытательные пуски этой ракеты будут проводить и в июле "для проверки летных характеристик, точности попадания и мощности взрыва сверхбольшой боеголовки на средней дальности 250 км".

Темы: КНДР
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