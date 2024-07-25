В Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион
Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.
Источник: глава государства в соцсетях
Прямая речь: "Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион.
Операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб".
Детали: Отмечается, что задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Зеленский поручил министру внутренних дел представить обществу все детали.
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Предыстория:
- Вечером 19 июля во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что утром 20 июля получил новые доклады по убийству Ирины Фарион, и исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию.
- Национальная полиция объявила в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству. Похоронили Ирину Фарион во Львове.
- Следствие считает, что к убийству языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион готовились минимум месяц, а у исполнителя могли быть сообщники.