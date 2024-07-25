В Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион

Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион.

Реклама:

Операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб".

Детали: Отмечается, что задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Зеленский поручил министру внутренних дел представить обществу все детали.

Читайте также: Стрелок в Фарион снимал 3 квартиры во Львове: в МВД рассказали подробности о задержанном

ВИДЕО ДНЯ

УП получила фото 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион

Знать больше: Убийство Ирины Фарион. Детали покушения, версии следствия и чем была известна профессор из Львова

Предыстория: