УП получила фото 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион
"Украинская правда" получила в распоряжение фото 18-летнего задержанного, которого правоохранители обоснованно подозревают в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.
Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По данным источников УП, подозреваемый днепрянин приехал во Львов на поезде, а после убийства покинул город таким же способом.
К совершению преступления он готовился с мая.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Фарион.
По словам главы МВД Игоря Клименко, 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
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Предыстория:
- Вечером 19 июля во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что утром 20 июля получил новые доклады по убийству Ирины Фарион, и исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию.
- Национальная полиция объявила в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству. Похоронили Ирину Фарион во Львове.
- Следствие считает, что к убийству языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион готовились минимум месяц, а у исполнителя могли быть сообщники.
- Российские Telegram-каналы опубликовали видео, как утверждается, убийства украинского экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион, а также "манифест украинского автономного революционного расиста", который берет на себя ответственность за это убийство. Украинские правоохранители сообщили, что исследуют это видео.