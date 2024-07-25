УП получила фото 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион

"Украинская правда" получила в распоряжение фото 18-летнего задержанного, которого правоохранители обоснованно подозревают в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источников УП, подозреваемый днепрянин приехал во Львов на поезде, а после убийства покинул город таким же способом.

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К совершению преступления он готовился с мая.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Фарион.

По словам главы МВД Игоря Клименко, 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

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