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УП получила фото 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион

"Украинская правда", Валентина РоманенкоЧетверг, 25 июля 2024, 15:52
УП получила фото 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион
фото, предоставленное источниками УП

"Украинская правда" получила в распоряжение фото 18-летнего задержанного, которого правоохранители обоснованно подозревают в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источников УП, подозреваемый днепрянин приехал во Львов на поезде, а после убийства покинул город таким же способом.

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К совершению преступления он готовился с мая.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Фарион.

По словам главы МВД Игоря Клименко, 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

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Предыстория:

  • Вечером 19 июля во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
  • Президент Владимир Зеленский рассказал, что утром 20 июля получил новые доклады по убийству Ирины Фарион, и исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию.
  • Национальная полиция объявила в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству. Похоронили Ирину Фарион во Львове.
  • Следствие считает, что к убийству языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион готовились минимум месяц, а у исполнителя могли быть сообщники.
  • Российские Telegram-каналы опубликовали видео, как утверждается, убийства украинского экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион, а также "манифест украинского автономного революционного расиста", который берет на себя ответственность за это убийство. Украинские правоохранители сообщили, что исследуют это видео.

Темы: Фарионубийство
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