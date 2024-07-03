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ВСУ обезвредили 1180 оккупантов, уничтожили 16 танков и 57 артсистем

Станислав ПогориловСреда, 3 июля 2024, 07:18
ВСУ обезвредили 1180 оккупантов, уничтожили 16 танков и 57 артсистем
Фото: Генштаб ЗСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1180 российских захватчиков, общее количество потерь оккупантов достигло 546 270 человек.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 546270 (+1180) человек,
  • танков - 8123 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 15583 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 14712 (+57) ед,
  • РСЗО - 1115 (+1) ед,
  • средств ПВО - 876 (+2) ед,
  • самолетов - 360 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11668 (+27),
  • крылатых ракет - 2336 (+1),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19850 (+63) ед,
  • специальной техники - 2464 (+12).

Темы: Вооруженные силыпотери в войнеРосcиявойна
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