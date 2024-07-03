Большинство европейцев убеждены, что война Украины и РФ закончится переговорами

Подавляющее большинство европейцев считают, что российско-украинская война закончится мирными переговорами, в то же время в отдельных странах более 50% убеждены, что партнеры должны были бы подталкивать Украину к переговорам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса по заказу Европейского совета по международным отношениям

Детали: Практически во всех 14 странах, где проводился опрос, европейцы не верят, что Украина может одержать победу. Кроме Украины (15-й страны в опросе), вера в завершение войны победой Украины преобладает только в Эстонии.

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В других странах большая часть респондентов считают, что война закончится мирными договоренностями.

Такие мнения преобладают и при условии, что западные партнеры начнут предоставлять Украине большую военную помощь − тогда вера в победу Украины возрастает в среднем на 12 процентных пунктов, однако в 11 странах из 15 мирное урегулирование все равно считают наиболее вероятным сценарием.

Социологи акцентируют, что есть заметные различия в зависимости от страны, а также внутри каждой страны, где проводилось исследование − в зависимости от политических взглядов респондентов.

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К условному лагерю "какого-то мира как можно быстрее" относятся Болгария, Греция и Италия, условному лагерю "справедливого для Украины мира" − Эстония, Швеция, Польша, Великобритания, Португалия, а еще в шести странах мнения разделились примерно пополам. Больших различий по результатам опроса в январе и в мае 2024 года нет.

Издание отмечает, что этот раскол лучше всего видно по вопросу о том, какой должна быть политика Европы в отношении российско-украинской войны, где предлагают выбрать между поддержкой Украины для того, чтобы она могла деоккупировать свои территории, и подталкиванием Украины к какому-то соглашению с Россией.

Между тем в США выросла доля тех, кто поддерживает большую военную помощь Украине.