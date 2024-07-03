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Украинцы сомневаются, что Россия нападет на другую страну Европы в ближайшие годы

Алена МазуренкоСреда, 3 июля 2024, 12:31
Украинцы сомневаются, что Россия нападет на другую страну Европы в ближайшие годы
фото: getty images

По результатам опроса, 48% украинцев считают маловероятным нападение России на другую европейскую страну в течение следующих двух лет.

Источник: результаты опроса по заказу Европейского совета по международным отношениям, аналитического центра

Дословно: "В отличие от некоторых других европейских обществ, большинство украинцев не рассматривают вторжение России в их страну как прелюдию к дальнейшей агрессии.

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Лишь 39% украинцев считают, что Россия может напасть на другую европейскую страну в течение следующих двух лет, тогда как 48% считают это маловероятным".

Детали: Кроме того, украинцы не рассчитывают на падение режима правителя РФ Владимира Путина: 57% считают, что серьезные политические изменения в России вряд ли произойдут в течение следующих двух лет; только 32% считают, что это может произойти.

 

Опрос населения в возрасте от 18 лет проводился в мае 2024 года в 15 странах (Болгария, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Великобритания, Греция, Италия, Польша, Португалия, Нидерланды, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Франция). Общее количество респондентов составило 19 566 человек.

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В Украине опрос проводился компаниями Datapraxis и Rating Group (7-12 мая, 1500 респондентов) путем телефонных интервью.

Некоторые вопросы не задавались в Великобритании и Швейцарии. Анкета в Украине содержала несколько вопросов, которые не задавались в других странах.

Темы: опросРосcиявойнаЕвропа
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