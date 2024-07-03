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Шольц: Германия никогда не поддержит прекращение огня, которое имеет целью капитуляцию Украины

Иванна Костина, Александр ШумилинСреда, 3 июля 2024, 17:04
Шольц: Германия никогда не поддержит прекращение огня, которое имеет целью капитуляцию Украины
Фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не поддержит такое прекращение огня, которое будет иметь целью капитуляцию Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: В Бундестаге во время вопросов к правительству речь шла, в том числе и об Украине. На вопрос депутата от Левой партии Гезине Лотш, когда может быть достигнуто прекращение огня, канцлер раскритиковал "мирное предложение" лидера РФ Владимира Путина.

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"По моему мнению, прекращение огня, которое имеет целью капитуляцию Украины, мы никогда не должны поддерживать со стороны Германии", - ответил Шольц.

Шольц назвал предложение Путина странным. Хозяин Кремля сказал, что будет готов к прекращению огня, "если Украина также согласится на дальнейшие аннексии".

По словам канцлера, это показывает, "насколько цинично там мыслят, и что российский лидер не намерен прекращать свою захватническую войну". Путин говорит о мирных переговорах только для того, чтобы продолжать войну. "Мы этого не допустим", – уверяет Шольц.

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Лотш также спросила, дает ли канцлер Олаф Шольц "гарантию", что Германия не станет стороной войны. Он ответил утвердительно: "Да, я даю такую гарантию. Это то, что я отстаиваю как канцлер".

14 июня Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что своим так называемым ультиматумом для начала "мирных переговоров" Путин имеет целью сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский сравнил предложение Путина с действиями нацистской Германии.

Темы: ШольцГерманияУкраина
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