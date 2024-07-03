Пропавший в мае журналист Лапшин найден мертвым

Журналиста из Харькова Александра Лапшина, который исчез 29 мая при неустановленных обстоятельствах и находился в розыске, через месяц нашли мертвым.

Источник: руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "30 мая 2024 года в полицию поступило заявление от родственников Александра, что он без вести пропал. Полиция начала расследование. 29 июня к нам поступила информация от прохожего, который обнаружил тело на веревке с признаками суицида в районе Сортировки.

Реклама:

Конечно, мы должны были установить личность погибшего, потому что этот человек там находился долгое время и визуально подтвердить, кто этот человек невозможно. В кармане была записка, но из-за жары ее невозможно было прочитать. Вероятно, это была предсмертная записка".

Детали: Полиция отобрала ДНК у отца Александра и получила результаты о совпадении этого тела и ДНК отца. Об этом уже сообщили семье Александра. Официально причину смерти полиция определит после судебно-медицинской экспертизы, однако, правоохранители имеют основания полагать, что человек, чье тело нашли в посадке, покончил жизнь самоубийством.

Как рассказал "Суспільному" руководитель поисково-спасательного отряда общественной организации "Роза на руке" Александр Гуманюк, Лапшина искали в течение месяца.

ВИДЕО ДНЯ

29 июня волонтеры и неравнодушные люди собрались прочесывать территорию вблизи дома мужчины, успели пройти часть.

"К сожалению, тело нашли местные жители, они нас набрали, сказали, мы приехали. Это где-то в полутора километрах от места его проживания. Мы держали информационную тишину, чтобы могли работать следователи и сообщить семье", - сказал Гуманюк.

По данным "Суспільне Харків", до полномасштабного вторжения Александр Лапшин не работал в СМИ. Весной 2022 года он около месяца работал фиксером международного агентства Reuters, Лапшин также писал о реалиях Харькова для "УП. Життя".