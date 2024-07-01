На оккупированной Херсонщине россияне во второй раз похитили местную журналистку
Понедельник, 1 июля 2024, 13:23
Во временно оккупированной Каховке на Херсонщине российские оккупанты во второй раз похитили журналистку и редактора газеты "Каховская заря" Жанну Киселеву.
Источник: Каховская городская территориальная община
Детали: Сообщается, что оккупанты похитили журналистку 27 июня 2024 года из своей квартиры.
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Сейчас местонахождение Жанны Киселевой неизвестно.
Предыстория:
В сентябре 2022 года российские оккупанты похитили на оккупированных территориях в Херсонской области 54-летнюю журналистку Жанну Киселеву. Россияне почти месяц удерживали ее.