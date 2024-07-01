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На оккупированной Херсонщине россияне во второй раз похитили местную журналистку

Анастасия ПроцПонедельник, 1 июля 2024, 13:23
На оккупированной Херсонщине россияне во второй раз похитили местную журналистку
ЖАННА КИСЕЛЕВА: фото: Каховская городская территориальная громада

Во временно оккупированной Каховке на Херсонщине российские оккупанты во второй раз похитили журналистку и редактора газеты "Каховская заря" Жанну Киселеву.

Источник: Каховская городская территориальная община

Детали: Сообщается, что оккупанты похитили журналистку 27 июня 2024 года из своей квартиры.

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Сейчас местонахождение Жанны Киселевой неизвестно.

Предыстория:

В сентябре 2022 года российские оккупанты похитили на оккупированных территориях в Херсонской области 54-летнюю журналистку Жанну Киселеву. Россияне почти месяц удерживали ее.

Темы: Херсонская областьСМИвойнаоккупация
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