Удары россиян по Днепру: под завалами нашли тело, а в больнице умерла раненая

Спасатели обнаружили тело погибшей под завалами дома в городе Днепр, по которому россияне ударили 28 июня, таким образом количество жертв той атаки возросло до 3, также в больнице умерла женщина, которая получила ранения во время российского удара по Днепру 3 июля − количество жертв этой атаки возросло до 6.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью под завалами днепровского дома, который россияне повредили в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины. Это уже третья жертва того удара. В больнице умерла 60-летняя женщина, которая получила ранения во время вчерашней атаки на город. Всего погибли шесть человек".

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Детали: Глава ОВА напомнил, что 4 июля в Днепре объявили день траура.

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