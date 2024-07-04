Удары россиян по Днепру: под завалами нашли тело, а в больнице умерла раненая
Спасатели обнаружили тело погибшей под завалами дома в городе Днепр, по которому россияне ударили 28 июня, таким образом количество жертв той атаки возросло до 3, также в больнице умерла женщина, которая получила ранения во время российского удара по Днепру 3 июля − количество жертв этой атаки возросло до 6.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Ночью под завалами днепровского дома, который россияне повредили в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины. Это уже третья жертва того удара. В больнице умерла 60-летняя женщина, которая получила ранения во время вчерашней атаки на город. Всего погибли шесть человек".
Детали: Глава ОВА напомнил, что 4 июля в Днепре объявили день траура.
Предыстория:
- Вечером 28 июня российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре.
- До 2 июля было известно об одном погибшем человеке и 12 раненых. 2 июля спасатели достали тело женщины из-под завалов жилого дома, поэтому количество жертв возросло до 2.
- Утром 3 июля россияне атаковали Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. Сообщалось, что по меньшей мере 4 человека погибли и 34 получили ранения. Позже количество жертв возросло до 5, а раненых − до 53.
- Воздушные силы сообщали, что россияне нанесли удар по Днепропетровщине 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей: 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".