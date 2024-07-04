Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Россияне сбросили авиабомбу на село в Харьковской области: погиб мужчина

Александр ШумилинЧетверг, 4 июля 2024, 23:49
Россияне сбросили авиабомбу на село в Харьковской области: погиб мужчина
Фото: полиция Харьковской области

Росіяни у четвер скинули керовані авіабомби по селу Лосівка на Харківщині, внаслідок чого загинув 40-річний чоловік.

Джерело: повідомлення поліції Харківської області

Дослівно: "Місцевим поліцейським офіцерам громади та поліцейським групи реагування патрульної поліції вдалось дістатися на місце влучання для надання допомоги постраждалим.

Реклама:

Однак під уламками будинку вони виявили померлого чоловіка. Йому приблизно 40 років, його особа встановлюється. Правоохоронці евакуювали тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи".

Темы: ХарьковвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW

видеоВо время выступления Трампа в Пенсильвании произошла стрельба

В воскресенье Украина будет страдать от жары, в Киевской области до 39°

Bloomberg: Орбан на саммите НАТО выступил против вступления Украины

картаРоссийский "Шахед" пролетел 350 км над Беларусью – Гаюн

Стефанишина: Украину могут пригласить в НАТО в любой момент

Все новости...
Харьков
Количество пострадавших из-за удара РФ по Харькову возросло до 14, среди них — младенец
В Харькове прогремел взрыв: город был под ударом
Количество пострадавших из-за российского удара по Харькову возросло до 4
Последние новости
09:11
Силы ПВО за ночь сбили две ракеты и несколько БПЛА
08:57
Премьер Ирландии планирует посетить Украину в ближайшие недели
08:37
Зеленский пожелал Трампу скорейшего выздоровления после покушения
08:19
Россияне потеряли еще более 1300 воинов и полсотни артсистем
08:16
Евро-2024Сборная Испании — сборная Англии: анонс финала ЧЕ
07:56
51 нобелевский лауреат подписал письмо с призывом прекратить огонь в Украине и в Секторе Газа
07:26
Запорожскую область за сутки атаковали 150 российских БпЛА различной модификации
06:38
ФБР возглавит расследование покушения на Трампа – СМИ
06:10
Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины
05:08
Во время удара Израиля по главарю ХАМАС погибло по меньшей мере 90 человек на юге Газы – АР
Все новости...
Реклама:
Реклама: