Россияне сбросили авиабомбу на село в Харьковской области: погиб мужчина

Росіяни у четвер скинули керовані авіабомби по селу Лосівка на Харківщині, внаслідок чого загинув 40-річний чоловік.

Джерело: повідомлення поліції Харківської області

Дослівно: "Місцевим поліцейським офіцерам громади та поліцейським групи реагування патрульної поліції вдалось дістатися на місце влучання для надання допомоги постраждалим.

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Однак під уламками будинку вони виявили померлого чоловіка. Йому приблизно 40 років, його особа встановлюється. Правоохоронці евакуювали тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи".