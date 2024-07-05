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Россияне атаковали семь общин Сумщины

Ольга ГлущенкоПятница, 5 июля 2024, 02:50
Россияне атаковали семь общин Сумщины
последствия российских обстрелов Сумской области, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 23 обстрела Сумской области, зафиксировали 67 взрывов в семи общинах.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 67 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская громады".

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Детали: По Белопольской громаде враг бил из минометов и атаковал FPV-дронами, 7 взрывов.

Краснопольскую громаду обстреливал из минометов, артиллерии, сбрасывал с БпЛА ВОГ и атаковал дроном "Ланцет" – 32 взрыва.

На территорию Шалигинской громады россияне сбросили 4 мины.

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В Великописаревской громаде зафиксировали обстрелы из минометов, РСЗО, артиллерии и сброс с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ. В общем – 20 взрывов.

По Хотинской общине враг ударил из минометов, 4 взрыва.

По Юнаковской общине был удар FPV-дроном, 1 взрыв.

В Есманьской общине – тоже один взрыв в результате удара FPV-дрона.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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