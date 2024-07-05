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Силы обороны юга: Враг применил почти 300 разведывательных дронов за сутки

Анастасия ПроцПятница, 5 июля 2024, 13:38
Силы обороны юга: Враг применил почти 300 разведывательных дронов за сутки
Иллюстративное фото: Getty Images

В Силах обороны юга сообщили, что в течение 4 июля россияне нарастили применение разведывательных беспилотников: зафиксировано 296 дронов в пределах операционной зоны.

Источник: Силы обороны юга в соцсетях

Детали: По данным Сил обороны юга, оккупанты нарастили использование разведывательных БпЛа. За минувшие сутки зафиксировано пролет 296 дронов.

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Дословно: "Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, враг применил 226 FPV-дронов, 11 ударных БпЛА типа "Ланцет", и сбросил с БпЛА различных модификаций 203 осколочных боеприпаса".

Темы: беспилотники
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