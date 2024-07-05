Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Латвия передаст Украине более 2500 дронов в июле

Ирина Балачук, Мария ЕмецПятница, 5 июля 2024, 13:53
Латвия передаст Украине более 2500 дронов в июле
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Латвия в течение июля передаст Украине 2500 беспилотников, общей стоимостью около 4 млн евро; это произойдет в рамках "коалиции дронов", которую возглавляет Латвия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Латвии

Дословно из коммюнике: "Первая поставка из этой партии − 300 дронов − прибудут в следующие несколько дней".

Реклама:

Детали: Сообщается, что эти боевые дроны − различных типов и различного назначения − изготовили 7 латвийских компаний.

Прямая речь министра обороны Латвии Андриса Спрудса: "Коалиция дронов начинает работать... Вместе с другими членами инициативы мы постоянно работаем над тем, чтобы поставлять Украине боевые дроны различного назначения в соответствии с текущими потребностями и потребностями испытаний украинской армии. Параллельно инвестируются значительные средства в дальнейшие разработки и применения".

На 2024 год Минобороны Латвии выделило на мероприятия в рамках "коалиции дронов" 20 млн евро, из которых более 10 – на закупку дронов у латвийского оборонпрома.

ВИДЕО ДНЯ

За апрель и май Латвия передала в Украину 135 боевых дронов различного назначения и средства РЭБ общей стоимостью около 1 млн евро.

Приоритетом в поставках на этот год будут FPV-дроны.

Запланированные закупки разбили на серию партий, чтобы дать производителям возможность постепенно расширять производственные мощности, а также адаптировать и совершенствовать образцы.

Минобороны Латвии отмечает, что в настоящее время в "коалиции дронов" 14 стран. Кроме Латвии, которая играет лидерскую роль, это также соседние Эстония и Литва, а также Польша, Великобритания, Дания, Швеция, Франция, Германия, Нидерланды, Канада и Австралия. Эти страны собрали более полумиллиарда евро на поставку Украине беспилотников и работают над созданием совместного фонда, который позволит быстрее и эффективнее финансировать производство беспилотников.

Предыстория:

Темы: Латвияпомощь Украинебеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг об идее сбивания Польшей ракет над Украиной: НАТО не будет вовлечено в конфликт

фотоРуководитель детективов БЭБ попал в двойное ДТП в Киеве – источники

Евро-2024Испания — Англия: онлайн-трансляция финала ЧЕ

Жара в Украине в понедельник будет достигать 41°

В понедельник в Киеве и 4 областях возможны отключения и в светло-серых зонах

фотоАвтобус с 40 паломниками перевернулся на Тернопольщине

Все новости...
Латвия
Польша и страны Балтии просят об оборонительной линии на границе с Россией и Беларусью
Латвия обжалует снятие санкций ЕС с росолигархов Авена и Фридмана
Правительство Латвии выделило дополнительные 10 млн евро на укрепление границы с РФ и Беларусью
Последние новости
23:40
Столтенберг об идее сбивания Польшей ракет над Украиной: НАТО не будет вовлечено в конфликт
23:08
На Херсонщине из-за атак РФ за день пострадали уже 8 человек
22:54
Онофрийчук завоевала золото Кубка мирового вызова в Румынии по художественной гимнастике
22:38
фотоРуководитель детективов БЭБ попал в двойное ДТП в Киеве – источники
22:21
Более 4 миллионов военнообязанных уже обновили свои данные – Минобороны
21:55
На Полтавщине из перинатального центра исчезла новорожденная
21:50
Евро-2024Испания — Англия: онлайн-трансляция финала ЧЕ
21:26
В Минобороны уточнили, когда надо проходить ВВК: не при обновлении данных
21:03
фотоРоссияне накрыли "Градами" Белополье на Сумщине: минимум трое раненых
20:52
биатлонВита Семеренко отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил
Все новости...
Реклама:
Реклама: