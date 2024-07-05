Латвия передаст Украине более 2500 дронов в июле

Латвия в течение июля передаст Украине 2500 беспилотников, общей стоимостью около 4 млн евро; это произойдет в рамках "коалиции дронов", которую возглавляет Латвия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Латвии

Дословно из коммюнике: "Первая поставка из этой партии − 300 дронов − прибудут в следующие несколько дней".

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Детали: Сообщается, что эти боевые дроны − различных типов и различного назначения − изготовили 7 латвийских компаний.

Прямая речь министра обороны Латвии Андриса Спрудса: "Коалиция дронов начинает работать... Вместе с другими членами инициативы мы постоянно работаем над тем, чтобы поставлять Украине боевые дроны различного назначения в соответствии с текущими потребностями и потребностями испытаний украинской армии. Параллельно инвестируются значительные средства в дальнейшие разработки и применения".

На 2024 год Минобороны Латвии выделило на мероприятия в рамках "коалиции дронов" 20 млн евро, из которых более 10 – на закупку дронов у латвийского оборонпрома.

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За апрель и май Латвия передала в Украину 135 боевых дронов различного назначения и средства РЭБ общей стоимостью около 1 млн евро.

Приоритетом в поставках на этот год будут FPV-дроны.

Запланированные закупки разбили на серию партий, чтобы дать производителям возможность постепенно расширять производственные мощности, а также адаптировать и совершенствовать образцы.

Минобороны Латвии отмечает, что в настоящее время в "коалиции дронов" 14 стран. Кроме Латвии, которая играет лидерскую роль, это также соседние Эстония и Литва, а также Польша, Великобритания, Дания, Швеция, Франция, Германия, Нидерланды, Канада и Австралия. Эти страны собрали более полумиллиарда евро на поставку Украине беспилотников и работают над созданием совместного фонда, который позволит быстрее и эффективнее финансировать производство беспилотников.

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