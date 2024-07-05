ВМС ВСУ показали, как в открытом море испытывают корвет для Украины "Гетман Иван Мазепа"
Пятница, 5 июля 2024, 15:45
ВМС ВС Украины показали, как проходит ходовые испытания в море многоцелевой корабль класса корвет "Гетман Иван Мазепа" ВМС ВС Украины, который строится в Турции.
Источник: сообщение ВМС ВСУ, Милитарный
Детали: Как пишет "Милитарный" во время этих испытаний команда корабля и судостроительной компании вместе с подрядчиками проверяют работу всех систем корвета. В частности, как оборудование работает в различных режимах и нагрузках.
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Корвет должен войти в состав украинского военного флота в 2024 году.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 2 октября 2022 года в Турции на верфи RMK Marine спустили на воду первый украинский корвет класса ADA "Гетман Иван Мазепа".
- Первый корвет для ВМС ВС Украины заложили в Турции в сентябре 2021 года. В конце декабря на судостроительном предприятии в Стамбуле начали собирать корпус корвета.
- 8 марта 2024 года президент Владимир Зеленский своим указом присвоил корвету класса "Ada" Военно-морских сил ВСУ, который строится в Турции, имя гетмана Ивана Выговского.