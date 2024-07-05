ВМС ВСУ показали, как в открытом море испытывают корвет для Украины "Гетман Иван Мазепа"

ВМС ВС Украины показали, как проходит ходовые испытания в море многоцелевой корабль класса корвет "Гетман Иван Мазепа" ВМС ВС Украины, который строится в Турции.

Источник: сообщение ВМС ВСУ, Милитарный

Детали: Как пишет "Милитарный" во время этих испытаний команда корабля и судостроительной компании вместе с подрядчиками проверяют работу всех систем корвета. В частности, как оборудование работает в различных режимах и нагрузках.

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Корвет должен войти в состав украинского военного флота в 2024 году.

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