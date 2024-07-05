Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

ВМС ВСУ показали, как в открытом море испытывают корвет для Украины "Гетман Иван Мазепа"

Александр ШумилинПятница, 5 июля 2024, 15:45
ВМС ВСУ показали, как в открытом море испытывают корвет для Украины Гетман Иван Мазепа
скриншот

ВМС ВС Украины показали, как проходит ходовые испытания в море многоцелевой корабль класса корвет "Гетман Иван Мазепа" ВМС ВС Украины, который строится в Турции.

Источник: сообщение ВМС ВСУ, Милитарный

Детали: Как пишет "Милитарный" во время этих испытаний команда корабля и судостроительной компании вместе с подрядчиками проверяют работу всех систем корвета. В частности, как оборудование работает в различных режимах и нагрузках.

Реклама:

Корвет должен войти в состав украинского военного флота в 2024 году.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 2 октября 2022 года в Турции на верфи RMK Marine спустили на воду первый украинский корвет класса ADA "Гетман Иван Мазепа".
  • Первый корвет для ВМС ВС Украины заложили в Турции в сентябре 2021 года. В конце декабря на судостроительном предприятии в Стамбуле начали собирать корпус корвета.
  • 8 марта 2024 года президент Владимир Зеленский своим указом присвоил корвету класса "Ada" Военно-морских сил ВСУ, который строится в Турции, имя гетмана Ивана Выговского.

Темы: флотТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Евро-2024Испания одолела Англию в финале ЧЕ и стала самой титулованной сборной в Европе

Столтенберг об идее сбивания Польшей ракет над Украиной: НАТО не будет вовлечено в конфликт

фотоРуководитель детективов БЭБ попал в двойное ДТП в Киеве – источники

Жара в Украине в понедельник будет достигать 41°

В понедельник в Киеве и 4 областях возможны отключения и в светло-серых зонах

фотоАвтобус с 40 паломниками перевернулся на Тернопольщине

Все новости...
флот
G7 готовит новые меры против теневого флота РФ – Bloomberg
ЕС предлагает ввести санкции против российского "Совкомфлота" - Bloomberg
Россия начала патрулировать Черное море подводными лодками – Плетенчук
Последние новости
01:14
Гроза во Львове вызвала пожары и перепады напряжения
01:00
Евро-2024Испания установила рекорд чемпионатов Европы
00:50
Евро-2024Ямал признан лучшим молодым игроком Евро-2024
00:48
Расследование покушения на Трампа будет "быстрым и тщательным" – Байден
00:32
Евро-2024Испания победила Англию в финале Евро-2024: почему этот результат является историческим
00:22
Генштаб: На Торецком направлении ситуация напряженная, на Покровском – самая горячая
00:18
Евро-2024Определился лучший игрок финала Евро-2024
23:57
Евро-2024Испания одолела Англию в финале ЧЕ и стала самой титулованной сборной в Европе
23:40
Столтенберг об идее сбивания Польшей ракет над Украиной: НАТО не будет вовлечено в конфликт
23:08
На Херсонщине из-за атак РФ за день пострадали уже 8 человек
Все новости...
Реклама:
Реклама: