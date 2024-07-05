С начала суток на фронте 84 боестолкновения, больше всего на Лиманском и Покровском направлениях 

С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий на Лиманском и Покровском направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00

Детали: Количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток возросло до 84.

Реклама:

Два вражеских штурма отбиты вблизи Глубокого на Харьковском направлении. На Купянском направлении также отбито два штурма.

На Лиманском направлении за день российская армия осуществила 17 атак на позиции украинцев. На Краматорском направлении - три безуспешных штурма, на Торецком направлении - 9.

"На Покровском направлении состоялось наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 29 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Калинового, Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Нетайлово", - сообщили в Генштабе.

ВИДЕО ДНЯ

На Кураховском направлении украинские защитники отбили шесть атак оккупационной армии, на Времовском направлении - три вражеских штурма в сторону Константиновки, и два - у Водяного.