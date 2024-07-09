Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 117, под завалами нашли тело ребенка

По состоянию на утро 9 июля количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Киеву возросло до 117, среди погибших 4 детей; накануне сообщалось о 82 пострадавших.

Источник: КМВА в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "По состоянию на утро в Киеве в результате ракетного удара 27 погибших и 117 пострадавших. Среди погибших четверо детей".

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Спасательно-поисковая операция в разрушенном доме в Шевченковском районе Фото ГСЧС

В ГСЧС уточнили, что во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе города нашли тело мальчика.

Уставший спасатель Фото ГСЧС

Дословно ГСЧС: "В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 27 человек, среди них 4 ребенка, 117 − пострадали, 7 человек спасены. До сих пор продолжается ликвидация последствий на 3 локациях. На местах событий привлечено 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС".

Разбор завалов после российской атаки Фото ГСЧС

Предыстория: