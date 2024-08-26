Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российская атака: в разных областях уже 5 погибших, по меньшей мере 17 раненых

Ирина БалачукПонедельник, 26 августа 2024, 12:45
Российская атака: в разных областях уже 5 погибших, по меньшей мере 17 раненых
Последствия российских ударов по Одесской области 26 августа. Фото ГСЧС

В результате российской комбинированной атаки в Житомирской области погибла женщина, в Одесской области – 7 раненых, среди которых 2 детей; в общем известно, что оккупанты убили 5 гражданских: по одному человеку в Луцке, на Запорожье, Днепропетровщине и Харьковщине.

Источник: глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь Бунечко: "На Житомирщине от массированной ракетной атакой пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры. К сожалению, по предварительным данным, в результате террористических действий российского режима погибла женщина".

Реклама:

Детали: Глава ОВА добавил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме введены аварийные отключения света. На местах работают спасатели и ремонтные бригады.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в регионе 4 раненых, среди которых ребенок; били оккупанты по энергетической и гражданской инфраструктуре. 

 
Последствия российских ударов по Одесской области 26 августа
Фото ГСЧС

Прямая речь Кипера: "В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них – 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь". 

ВИДЕО ДНЯ
 
Последствия российских ударов по Одесской области 26 августа
Фото ГСЧС

Детали: Глава ОВА добавил, что в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта.

"Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии. Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян", – подытожил Кипер. 

 
Последствия российских ударов по Одесской области 26 августа
Фото ГСЧС

По состоянию на 11:00 всего от российского удара погибли 4 человека (по одному в Луцке, в Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях), по меньшей мере 12 человек получили ранения (5 в Полтавской области, по 1 в Луцке, Киевской и Днепропетровской области и 4 в Одесской области).

Дополнено: Позже Кипер сообщил, что количество пострадавших в результате российской атаки по Одесской области возросло до 7 человек. По его словам, в медучреждение в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 60-летняя женщина. Также двое детей (10-летняя девочка и 8-летний мальчик) получили ушибы и ссадины. 

Также стало известно, что один человек погиб и еще два получили ранения в результате российского удара по Изюмскому району Харьковской области.

Предыстория:

Житомирская областьОдесская областьракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
Житомирская область
Атака дронами: на Житомирщине сбили три "Шахеда", есть повреждения
На Житомирщине из-за атаки БпЛА повреждены 10 домов и объект инфраструктуры
На Житомирщине обломки дрона упали на дом: вспыхнул пожар, есть пострадавшая
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: