Российская атака: в разных областях уже 5 погибших, по меньшей мере 17 раненых
В результате российской комбинированной атаки в Житомирской области погибла женщина, в Одесской области – 7 раненых, среди которых 2 детей; в общем известно, что оккупанты убили 5 гражданских: по одному человеку в Луцке, на Запорожье, Днепропетровщине и Харьковщине.
Источник: глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь Бунечко: "На Житомирщине от массированной ракетной атакой пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры. К сожалению, по предварительным данным, в результате террористических действий российского режима погибла женщина".
Детали: Глава ОВА добавил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме введены аварийные отключения света. На местах работают спасатели и ремонтные бригады.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в регионе 4 раненых, среди которых ребенок; били оккупанты по энергетической и гражданской инфраструктуре.
Прямая речь Кипера: "В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них – 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь".
Детали: Глава ОВА добавил, что в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта.
"Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии. Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян", – подытожил Кипер.
По состоянию на 11:00 всего от российского удара погибли 4 человека (по одному в Луцке, в Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях), по меньшей мере 12 человек получили ранения (5 в Полтавской области, по 1 в Луцке, Киевской и Днепропетровской области и 4 в Одесской области).
Дополнено: Позже Кипер сообщил, что количество пострадавших в результате российской атаки по Одесской области возросло до 7 человек. По его словам, в медучреждение в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 60-летняя женщина. Также двое детей (10-летняя девочка и 8-летний мальчик) получили ушибы и ссадины.
Также стало известно, что один человек погиб и еще два получили ранения в результате российского удара по Изюмскому району Харьковской области.
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы сообщили о том, что оккупанты запустили ракеты по территории Украины, также писали, что Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В соцсетях сообщают о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Виннице.
- В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.
- В результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры, один человек погиб.
- Также российские войска попали по промышленному объекту в Полтавской области, там 5 человек получили ранения.
- Известно об одном погибшем в Днепропетровской области и об одном в Запорожской области.
- В результате массированной российской воздушной атаки РФ есть повреждения инфраструктурных объектов и пострадавший в Киевской области.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.