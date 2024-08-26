Российская атака: в разных областях уже 5 погибших, по меньшей мере 17 раненых

В результате российской комбинированной атаки в Житомирской области погибла женщина, в Одесской области – 7 раненых, среди которых 2 детей; в общем известно, что оккупанты убили 5 гражданских: по одному человеку в Луцке, на Запорожье, Днепропетровщине и Харьковщине.

Источник: глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь Бунечко: "На Житомирщине от массированной ракетной атакой пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры. К сожалению, по предварительным данным, в результате террористических действий российского режима погибла женщина".

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Детали: Глава ОВА добавил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме введены аварийные отключения света. На местах работают спасатели и ремонтные бригады.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в регионе 4 раненых, среди которых ребенок; били оккупанты по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Последствия российских ударов по Одесской области 26 августа Фото ГСЧС

Прямая речь Кипера: "В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них – 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь".

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Последствия российских ударов по Одесской области 26 августа Фото ГСЧС

Детали: Глава ОВА добавил, что в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта.

"Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии. Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян", – подытожил Кипер.

Последствия российских ударов по Одесской области 26 августа Фото ГСЧС

По состоянию на 11:00 всего от российского удара погибли 4 человека (по одному в Луцке, в Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях), по меньшей мере 12 человек получили ранения (5 в Полтавской области, по 1 в Луцке, Киевской и Днепропетровской области и 4 в Одесской области).

Дополнено: Позже Кипер сообщил, что количество пострадавших в результате российской атаки по Одесской области возросло до 7 человек. По его словам, в медучреждение в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 60-летняя женщина. Также двое детей (10-летняя девочка и 8-летний мальчик) получили ушибы и ссадины.

Также стало известно, что один человек погиб и еще два получили ранения в результате российского удара по Изюмскому району Харьковской области.

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