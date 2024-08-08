Медведев обиделся на ответные действия Украины в Курской области – угрожает "идти до Киева и дальше"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после атаки ВСУ на Курскую область война должна приобрести "открыто экстерриториальный характер", он также пригрозил "возмездием" добавил, что страна-оккупант остановится, только когда посчитает это нужным.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь приспешника Путина: "Причины и цели террористической операции укронацистов (так Медведев называет украинцев – ред.) в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике. Необходимо извлечь серьезный урок из случившегося и исполнить то, что НГШ В. Герасимов пообещал верховному главнокомандующему – беспощадно разгромить и уничтожить врага.

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С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше".

Детали: Медведев заявил, что якобы действия Украины в Курской области РФ теперь "должны снять с этой темы (российской оккупации украинских территорий – ред.) любые табу" и что якобы теперь об этом "можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансово".

Он также в своей традиционно-хамской манере начал угрожать Украине и ее партнерам "возмездием".

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"Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным", – заявил Медведев.

Почему это важно: Россия вторгалась и оккупировала украинский Крым и часть Донбасса еще в 2014 году. В 2022 году РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав ночью мирные населенные пункты по всей стране ракетами и бомбами. Примечательным было то, что российские пропагандисты в первые дни активно распространяли заявления о том, что "Россия возьмет Киев за 3 дня", а российские солдаты, которые наступали на Киев, имели при себе парадную форму, чтобы через эти "3 дня" пройти парадом по Крещатику.

Однако Вооруженные силы Украины смогли выгнать оккупантов с Киевщины, Черниговщины и Сумщины. И продолжают сдерживать врага на других направлениях.

Почувствовав, что достичь победы не удастся, Россия начала продвигать идею якобы мирных переговоров, через которые она хочет оставить за собой все оккупированные территории. При этом россияне продолжают терроризировать Украину, нанося удары по энергетической и гражданской инфраструктуре и жилым домам. Чаще всего это делают ночью.

Несмотря на огромное количество оружия и техники российская армия несет большие потери. А по состоянию на начало августа − за более, чем 10 лет войны и более чем 2 года полномасштабного вторжения − оккупанты не смогли достичь даже малейшей стратегической победы − выхода на границы Донецкой и Луганской областей. В городах и селах на востоке Украины продолжаются бои за каждую улицу и дом. Оккупанты пытаются искать оружие и наемников в других странах.

Путин в своих спичах и заявлениях продолжает искажать реальность, пытаясь предствить жертвой Россию, при этом ищет поддержки у Китая и в Северной Кореи. В частности в КНДР покупает ракеты, которые запускает по мирным населенным пунктам Украины.

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