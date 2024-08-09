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Россиянин в Курской области снял на камеру разбитую колонну РФ с мертвыми солдатами

Ирина БалачукПятница, 9 августа 2024, 10:47
Россиянин в Курской области снял на камеру разбитую колонну РФ с мертвыми солдатами
Скриншот из видео

Аналитический проект DeepState опубликовал видео, снятое россиянином, на котором видно разбитую колонну машин вооруженных сил России с уничтоженным личным составом в селе Октябрьское Курской области РФ. 

Источник: DeepState в Telegram

Дословно проект: "Горы кацапских трупов в Октябрьском (оккупационное название – Октябрьское). Один из кацапов (россиян – ред.) снял кадры, сгоревшей до тла колонны, вражеских войск. Обгоревшие тела просто торчат из грузовиков". 

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скриншот из видео. Коллаж уП

Детали: Проект отмечает, что это были резервы, которые российские власти направили на Курщину. Всего уничтожено около 13 грузовиков с оккупантами.

Ночью российские Telegram-каналы публиковали видео – также снятое водителем во время движения – масштабного пожара в Рыльском районе Курской области. Село Октябрьское расположено в этом районе. Вероятно, на ночном видео с пожаром горит именно разбитая колонна с российскими военными. 

ВИДЕО ДНЯ

Село Октябрьское расположено примерно в 30-40 км от украинской границы.

Предыстория: 

  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
  • На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
  • Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не получали от Украины предупреждений о каких-либо операциях в Курской области России. Он добавил, что "в том, что Украина не сообщает нам о своей точной тактике перед ее воплощением, нет ничего необычного" и что украинцы "нашу политику не нарушают".
  • 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.   

Росcиявойна
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