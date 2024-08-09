Россиянин в Курской области снял на камеру разбитую колонну РФ с мертвыми солдатами
Аналитический проект DeepState опубликовал видео, снятое россиянином, на котором видно разбитую колонну машин вооруженных сил России с уничтоженным личным составом в селе Октябрьское Курской области РФ.
Источник: DeepState в Telegram
Дословно проект: "Горы кацапских трупов в Октябрьском (оккупационное название – Октябрьское). Один из кацапов (россиян – ред.) снял кадры, сгоревшей до тла колонны, вражеских войск. Обгоревшие тела просто торчат из грузовиков".
Детали: Проект отмечает, что это были резервы, которые российские власти направили на Курщину. Всего уничтожено около 13 грузовиков с оккупантами.
Росіянин відзняв відео, на якому видно розбиту колону машин збройних сил Росії зі знищеним особовим складом у селі Жовтневе Курської області РФ. Відео з Telegram аналітичного проєкту DeepState pic.twitter.com/TtliOglCGp— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024
Ночью российские Telegram-каналы публиковали видео – также снятое водителем во время движения – масштабного пожара в Рыльском районе Курской области. Село Октябрьское расположено в этом районе. Вероятно, на ночном видео с пожаром горит именно разбитая колонна с российскими военными.
Ще одне відео з Рильського району Курської області. Ймовірно, на ньому зафільмована пожежа саме розбитої колони. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/INoTBQlML9— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024
Село Октябрьское расположено примерно в 30-40 км от украинской границы.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
- На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
- Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не получали от Украины предупреждений о каких-либо операциях в Курской области России. Он добавил, что "в том, что Украина не сообщает нам о своей точной тактике перед ее воплощением, нет ничего необычного" и что украинцы "нашу политику не нарушают".
- 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.