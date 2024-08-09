Россиянин в Курской области снял на камеру разбитую колонну РФ с мертвыми солдатами

Аналитический проект DeepState опубликовал видео, снятое россиянином, на котором видно разбитую колонну машин вооруженных сил России с уничтоженным личным составом в селе Октябрьское Курской области РФ.

Источник: DeepState в Telegram

Дословно проект: "Горы кацапских трупов в Октябрьском (оккупационное название – Октябрьское). Один из кацапов (россиян – ред.) снял кадры, сгоревшей до тла колонны, вражеских войск. Обгоревшие тела просто торчат из грузовиков".

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скриншот из видео. Коллаж уП

Детали: Проект отмечает, что это были резервы, которые российские власти направили на Курщину. Всего уничтожено около 13 грузовиков с оккупантами.

Росіянин відзняв відео, на якому видно розбиту колону машин збройних сил Росії зі знищеним особовим складом у селі Жовтневе Курської області РФ. Відео з Telegram аналітичного проєкту DeepState pic.twitter.com/TtliOglCGp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

Ночью российские Telegram-каналы публиковали видео – также снятое водителем во время движения – масштабного пожара в Рыльском районе Курской области. Село Октябрьское расположено в этом районе. Вероятно, на ночном видео с пожаром горит именно разбитая колонна с российскими военными.

ВИДЕО ДНЯ

Ще одне відео з Рильського району Курської області. Ймовірно, на ньому зафільмована пожежа саме розбитої колони. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/INoTBQlML9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

Село Октябрьское расположено примерно в 30-40 км от украинской границы.

Предыстория: