В России заработал сайт электронных повесток: для всех, кто в нем, ограничен выезд из РФ
В России запустили сайт реестра электронных повесток – его тестируют в трех регионах: Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл, полноценно портал заработает с 1 ноября.
Источник: российское издание "Новая газета" со ссылкой на реестрповесток.рф
Детали: На сайте разъясняется механизм получения электронных повесток – повестка считается врученной, в том числе, через 7 дней с даты внесения в реестр.
Всем россиянам, чьи данные есть в реестре, автоматически ограничивается выезд из страны.
В случае неявки в военкомат в течение 20 суток с даты, указанной для явки, гражданину РФ будет запрещено:
- управлять автотранспортом,
- регистрировать юридические компании, транспорт и объекты недвижимости,
- получать кредиты и пр.
Такие ограничения называют "временными" и обещают снять их "в течение суток" после явки в военкомат.
Получить выписку о том, состоит гражданин РФ в реестре повесток или нет, можно верифицировавшись через сервис Госуслуги.
Издание отмечает, что электронные повестки рассылают с разными целями: уточнить военные документы, отправить военнообязанного к месту прохождения службы, на медицинскую или призывную комиссию.
Главным оператором реестра является Минобороны РФ. А над его запуском работали ФСБ, Служба внешней разведки, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Федеральная служба охраны и Минцифры РФ.
Предыстория:
- 11 апреля 2023 года Госдума РФ приняла закон, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. А также добавятся два новых способа – портал "Госуслуги" и многофункциональные центры.
- 12 апреля 2023 года этот закон одобрил Совет Федерации страны.
- 14 апреля 2023 года глава страны-агрессора Владимир Путин подписал закон, который приравнял электронные повестки к бумажным, ввел создание реестра военнообязанных и закрыл границы для уклонистов.
- Тогда военный комиссар российской столицы Максим Локтев рассказал, что в Москве призывников, живущих не по месту регистрации, выслеживают с помощью городской системы видеонаблюдения.
- 20 апреля 2023 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге также начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме в рамках весеннего призыва в России.
- В апреле 2024 года сообщалось, что с 1 ноября в России начнут рассылать электронные повестки и ограничивать военнообязанным выезд из страны.