В России заработал сайт электронных повесток: для всех, кто в нем, ограничен выезд из РФ

В России запустили сайт реестра электронных повесток – его тестируют в трех регионах: Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл, полноценно портал заработает с 1 ноября.

Источник: российское издание "Новая газета" со ссылкой на реестрповесток.рф

Детали: На сайте разъясняется механизм получения электронных повесток – повестка считается врученной, в том числе, через 7 дней с даты внесения в реестр.



Всем россиянам, чьи данные есть в реестре, автоматически ограничивается выезд из страны.



В случае неявки в военкомат в течение 20 суток с даты, указанной для явки, гражданину РФ будет запрещено:

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управлять автотранспортом,

регистрировать юридические компании, транспорт и объекты недвижимости,

получать кредиты и пр.

Такие ограничения называют "временными" и обещают снять их "в течение суток" после явки в военкомат.



Получить выписку о том, состоит гражданин РФ в реестре повесток или нет, можно верифицировавшись через сервис Госуслуги.

Издание отмечает, что электронные повестки рассылают с разными целями: уточнить военные документы, отправить военнообязанного к месту прохождения службы, на медицинскую или призывную комиссию.

Главным оператором реестра является Минобороны РФ. А над его запуском работали ФСБ, Служба внешней разведки, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Федеральная служба охраны и Минцифры РФ.

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