Рада уволила Безуглую из комитета нацбезопасности, нардеп говорит, что так "расширяет свою деятельность"

Верховная Рада уволила народного депутата Марьяну Безуглую с должности заместителя главы Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, Безуглая в Facebook

Прямая речь Железняка: "Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя (главы – ред.) комитета по вопросам обороны и даже члена комитета. ЗА – 252".

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Детали: Он также сообщил, что нардепа "перевели членом Комитета по вопросам внешней политики".

Безуглая сообщила, что 5 лет проработала в комитете нацбезопасности, обороны и разведки и что "более половины принятых комитетом законопроектов" – ее разработки.

Также она заявила, что сама решила перейти в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, чтобы "расширить свою деятельность" и "показывать правду миру".

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"Наш закоренелый, коррумпированный армейский "совок" не преодолеть без реального развития сотрудничества с партнерами. Ведь, кроме их внутренних политических разборок, есть ряд объективных причин, почему нам так дозируют помощь: военной системе не доверяют...

Чисто внутренними силами не справиться – не только из-за нехватки вооружения, но и из-за невозможности перестройки системы. Поэтому я буду показывать правду всем: партнерам, всему миру, тем, кто нам помогает, и просить о помощи", – написала нардеп.

Судя по сообщению, Безуглая планирует сосредоточиться на "реформе в спецслужбах", в частности, СБУ; изменениях в "системе военной юстиции с учетом мирового опыта", а также на ряде других "принципиальных вопросов, требующих решения в рамках международного сотрудничества".

"Каждый момент своей жизни я посвящаю борьбе, и теперь эта борьба не только не уменьшится, но и приобретет международный характер. Также все мои сообщения теперь будут иметь английскую версию... P.S. Сохраняю допуск и доступ к государственной тайне, конечно. Свободно владею английским", – написала депутат и продублировала свой пост на английском языке.

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