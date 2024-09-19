Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Рада уволила Безуглую из комитета нацбезопасности, нардеп говорит, что так "расширяет свою деятельность"

Ирина БалачукЧетверг, 19 сентября 2024, 12:29
Рада уволила Безуглую из комитета нацбезопасности, нардеп говорит, что так расширяет свою деятельность
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из Facebook

Верховная Рада уволила народного депутата Марьяну Безуглую с должности заместителя главы Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, Безуглая в Facebook

Прямая речь Железняка: "Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя (главы – ред.) комитета по вопросам обороны и даже члена комитета. ЗА – 252".

Реклама:

Детали: Он также сообщил, что нардепа "перевели членом Комитета по вопросам внешней политики".

Безуглая сообщила, что 5 лет проработала в комитете нацбезопасности, обороны и разведки и что "более половины принятых комитетом законопроектов" – ее разработки. 

Также она заявила, что сама решила перейти в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, чтобы "расширить свою деятельность" и "показывать правду миру".

РЕКЛАМА:

"Наш закоренелый, коррумпированный армейский "совок" не преодолеть без реального развития сотрудничества с партнерами. Ведь, кроме их внутренних политических разборок, есть ряд объективных причин, почему нам так дозируют помощь: военной системе не доверяют...

Чисто внутренними силами не справиться – не только из-за нехватки вооружения, но и из-за невозможности перестройки системы. Поэтому я буду показывать правду всем: партнерам, всему миру, тем, кто нам помогает, и просить о помощи", – написала нардеп.

Судя по сообщению, Безуглая планирует сосредоточиться на "реформе в спецслужбах", в частности, СБУ; изменениях в "системе военной юстиции с учетом мирового опыта", а также на ряде других "принципиальных вопросов, требующих решения в рамках международного сотрудничества".

"Каждый момент своей жизни я посвящаю борьбе, и теперь эта борьба не только не уменьшится, но и приобретет международный характер. Также все мои сообщения теперь будут иметь английскую версию... P.S. Сохраняю допуск и доступ к государственной тайне, конечно. Свободно владею английским", – написала депутат и продублировала свой пост на английском языке.

Предыстория:

Верховная Радаувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Россия хочет атаковать три украинские АЭС

Нардеп Дмитрук заявил, что его задерживали правоохранители в Британии

Президент Чехии объяснил слова об «обмене украинских территорий на мир» после возмущения Киева

Уволенного замначальника Нацпола после скандала с паспортом РФ отправили учиться на доктора наук

Из-за заявления Гнездилова о самоволке открыли дело о дезертирстве: подозрение не сообщалось

В полиции засекретили данные о том, почему нардеп Копытин и экс-нардеп Писаренко имеют привилегии на дорогах

Все новости...
Верховная Рада
Рада дерусифицировала 327 населенных пунктов
Стефанчук говорит, что Рада вернется к переименованию 333 населенных пунктов: спорные – 5
В Раде провалили дерусификацию более 300 населенных пунктов. Трибуну заблокировали
Последние новости
03:50
Россияне атаковали Сумскую область УАБами и дронами, погиб человек
02:58
Зеленский и президент Финляндии обсудили совместное производство дронов
02:34
обновлено от 22:12Россия запустила ударные БпЛА с севера и юга
02:30
футбол"Реал Мадрид" установил новый клубный рекорд
01:56
На Киевщине ПВО работала по вражеским "Шахедам"
01:32
В Харькове были слышны звуки взрывов
01:24
В Дании задержали мужчину, который поджег территорию посольства Египта
00:58
Для содействия миру в Украине надо остановить военное сотрудничество России с Ираном, КНДР и Китаем – Блинкен
00:28
фото, обновлено от 23:51Возросло количество раненых из-за атаки войск РФ на Запорожье
23:30
Генштаб: На фронте за сутки 137 боев. Больше всего – на Покровском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: