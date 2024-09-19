Рада уволила Безуглую из комитета нацбезопасности, нардеп говорит, что так "расширяет свою деятельность"
Верховная Рада уволила народного депутата Марьяну Безуглую с должности заместителя главы Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, Безуглая в Facebook
Прямая речь Железняка: "Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя (главы – ред.) комитета по вопросам обороны и даже члена комитета. ЗА – 252".
Детали: Он также сообщил, что нардепа "перевели членом Комитета по вопросам внешней политики".
Безуглая сообщила, что 5 лет проработала в комитете нацбезопасности, обороны и разведки и что "более половины принятых комитетом законопроектов" – ее разработки.
Также она заявила, что сама решила перейти в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, чтобы "расширить свою деятельность" и "показывать правду миру".
"Наш закоренелый, коррумпированный армейский "совок" не преодолеть без реального развития сотрудничества с партнерами. Ведь, кроме их внутренних политических разборок, есть ряд объективных причин, почему нам так дозируют помощь: военной системе не доверяют...
Чисто внутренними силами не справиться – не только из-за нехватки вооружения, но и из-за невозможности перестройки системы. Поэтому я буду показывать правду всем: партнерам, всему миру, тем, кто нам помогает, и просить о помощи", – написала нардеп.
Судя по сообщению, Безуглая планирует сосредоточиться на "реформе в спецслужбах", в частности, СБУ; изменениях в "системе военной юстиции с учетом мирового опыта", а также на ряде других "принципиальных вопросов, требующих решения в рамках международного сотрудничества".
"Каждый момент своей жизни я посвящаю борьбе, и теперь эта борьба не только не уменьшится, но и приобретет международный характер. Также все мои сообщения теперь будут иметь английскую версию... P.S. Сохраняю допуск и доступ к государственной тайне, конечно. Свободно владею английским", – написала депутат и продублировала свой пост на английском языке.
Предыстория:
- 5 января 2024 года комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить нардепа Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета.
- 10 января спикер парламента Руслан Стефанчук досрочно завершил заседание парламента после того, как группа народных депутатов заблокировала трибуну с требованием поставить на рассмотрение вопрос об отзыве Безуглой. Он заявил, что увольнять Безуглую с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности, обороне и разведке можно будет только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп.
- 5 июля член комитета ВР по вопросам нацбезопасности нардеп Федор Вениславский заявил, что подаст на Безуглую заявление в Государственное бюро расследований, поскольку, по его мнению, она разгласила информацию с закрытого заседания комитета.
- 17 июля Безуглая вышла из фракции "Слуга народа".
- 17 сентября Марьяна Безуглая подала заявление об увольнении с должности заместителя главы комитета по вопросам обороны и просила перевести ее в комитет по вопросам внешней политики.