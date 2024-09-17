В Кремле заявили, что жители Суджи не просили у них коридор для эвакуации

Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал обращений об эвакуации от жителей города Суджа Курской области РФ, который сейчас контролируют украинские войска.

Источник: российские издания "Подъем" и "Коммерсант"

Прямая речь Пескова: "Я, честно говоря, первый раз об этом (о просьбе организовать гуманитарный коридор для эвакуации – ред.) слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет".

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Детали: 13 сентября издание "Коммерсант" сообщало, что жители Суджанского района Курской области РФ обратились к президентам России и Украины с просьбой как можно скорее открыть гуманитарный коридор "для вывоза мирного населения".

СМИ писали, что жители приложили к обращению список с именами родных и близких, которые находятся на территории, контролируемой ВСУ. В нем было 186 человек, включая семерых несовершеннолетних. Сообщалось, что о судьбе большинства из них семьям ничего не известно.

"Коммерсант" пишет, что Международный комитет Красного Креста заявил, что ранее обращался к российской и украинской сторонам с запросом об организации переговоров на тему гуманитарного коридора, но ответа якобы не получил.

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Почему это важно: 6 августа Украина начала свою операцию в Курской области РФ. На пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: ВСУ вытеснили войну на землю агрессора.

27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.

Фактически с первых дней операции украинские войска начали раздавать гуманитарную помощь гражданским жителям города Суджа в Курской области РФ. Это зафиксировали многие СМИ. "Украинская правда" также побывала в Судже и пообщалась с ее жителями.

В то время вице-премьер Ирина Верещук отмечала, что гражданские россияне в пределах указанной зоны находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью придерживается. Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которые нуждаются в гуманитарной помощи или же хотят эвакуироваться в Украину.

Верещук также отмечала, что силами украинских военных планируется: проведение гуманитарных операций для поддержки гражданских; открытие гуманитарных коридоров для их эвакуации как в сторону России, так и в сторону Украины; допуск международных гуманитарных организаций для гуманитарного реагирования и мониторинга ситуации.

Президент Владимир Зеленский также с первых дней поднимал вопрос создания при необходимости военных комендатур на территории Курской области РФ, которую взяли под контроль Силы обороны Украины.

Также сообщалось, что Украина готова обеспечить образование детям, проживающим в Курской области, если возникнет такая необходимость.

В свою очередь глава РФ Владимир Путин все это время упорно продолжал приуменьшать результаты успешной украинской операции на Курщине, питаясь всячески убедить российское общество, что контроль ВСУ над сотней населенных пунктов в РФ якобы ничего не значит.

16 сентября Министерство иностранных дел Украины обратилось к Организации Объединенных Наций и Международному Комитету Красного Креста с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в тех районах Курской области России, которые сейчас контролируют военные ВСУ.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал этот призыв Украины провокацией и добавил, что Россия рассчитывает, что ООН и МККК не будут воспринимать эти призывы Киева.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий на это ответил, что Россия боится, что международные наблюдатели увидят реальную ситуацию в регионе.

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