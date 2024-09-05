Россия оттянула на Курщину 60 тысяч военных – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за успеха курской операции ВСУ Россия перебросила в Курскую область РФ 60 тысяч своих военных.
Источник: президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News
Прямая речь Зеленского: "Одна из целей курской операции – это стягивание их войск в их точку, на их территорию. Сейчас я уже могу это коммуницировать – они стянули туда на сегодня около 60 тысяч войск. Они оттянули от некоторых мест, где нам угрожали сложности, потому что у нас не было тех же пакетов оружия".
Детали: По словам президента, доходило до того, что Украина могла ответить только 1 снарядом на 12 российских снарядов.
Президент подчеркнул, что после оттягивания части российских войск из Запорожской и Херсонской области, на некоторых направлениях соотношение снарядов стало не 1 к 12, а 1 к 3.
Что было раньше: 27 сентября главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что Россия перебросила на Курское направление 30 тысяч вояк и ежедневно количество оккупантов там растет.
Читайте также: Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше
Предыстория:
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
- По состоянию на 20 августа украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.
- 27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.
- По словам президента Владимира Зеленского, такие действия имеют целью создать буферную зону, чтобы помешать российским военным операциям против Украины.
- Правитель России Владимир Путин упорно продолжает приуменьшать результаты успешной украинской операции на Курщине, питаясь всячески убедить российское общество, что контроль ВСУ над сотней населенных пунктов в РФ якобы ничего не значит. Однако 5 сентября он заявил, что "священный долг" российских солдат – отвоевать назад часть Курской области РФ, которую сейчас контролируют украинские военные.