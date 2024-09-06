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Зеленский об операции на Курщине: ВСУ контролируют 1300 кв. км, РФ потеряла более 6 тыс. солдат

Станислав ПогориловПятница, 6 сентября 2024, 11:54
Зеленский об операции на Курщине: ВСУ контролируют 1300 кв. км, РФ потеряла более 6 тыс. солдат
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время заседания контактной группы по вопросам обороны "Рамштайн" подвел итоги первого месяца операции Вооруженных сил в Курской области России, которая началась 6 августа.

Источник: трансляция выступления Зеленского на "Рамштайн"

Прямая речь Зеленского: "Сегодня ровно месяц с начала нашей операции в Курской области России. Это приграничье, с которого Путин готовился распространить войну на украинскую территорию. Он готовился начать новое наступление против нашего города Сумы. Мы перевернули игру и вытесняем войну на территорию России благодаря нашему контрнаступлению".

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Детали: Президент рассказал, что в настоящее время ВСУ контролируют 1300 квадратных километров в Курской области, где находятся более 100 населенных пунктов.

"Значительная часть этой территории была просто брошена российским войсками. Они просто убежали, когда увидели приближение наших войск", - сказал Зеленский.

Также, отметил президент, в течение первого месяца военной операции на Курщине российские войска потеряли примерно 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.

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Предыстория: 

  • Украинская операция в Курской области началась 6 августа. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
  • По состоянию на 20 августа украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.
  • 27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.
  • По словам президента Владимира Зеленского, такие действия имеют целью создать буферную зону, чтобы помешать российским военным операциям против Украины.
  • Правитель России Владимир Путин упорно продолжает приуменьшать результаты успешной украинской операции на Курщине, питаясь всячески убедить российское общество, что контроль ВСУ над сотней населенных пунктов в РФ якобы ничего не значит. Однако 5 сентября он заявил, что "священный долг" российских солдат – отвоевать назад часть Курской области РФ, которую сейчас контролируют украинские военные.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за успеха курской операции ВСУ Россия перебросила в Курскую область РФ 60 тысяч своих военных.

ЗеленскийКурская область войнаРосcия
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