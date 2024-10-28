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WSJ предполагает, что Ким Чен Ын отправил в Россию слабых и неподготовленных солдат

Анастасия ПроцПонедельник, 28 октября 2024, 11:09
WSJ предполагает, что Ким Чен Ын отправил в Россию слабых и неподготовленных солдат
Иллюстративное фото: Getty Images

Издание WSJ предполагает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сначала отправил в Россию молодых солдат в возрасте до 20 лет, которые не имеют надлежащей военной подготовки.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Отмечается, что согласно видео и данным разведки, это, вероятно, молодые люди в возрасте до 20 лет, которые находятся на начальных этапах военной службы.

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Как пишет The Wall Street Journal, их подготовка сосредотачивалась на убийствах и разрушении инфраструктуры в горных регионах Южной Кореи, что резко контрастирует с окопной войной на равнинной территории украинско-российской границы. Большинство этих новобранцев, вероятно, никогда не покидали Северную Корею, а ее армия оснащена устаревшей обычной техникой.

Министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен, оценивая военных, назвал их "простым пушечным мясом".

По данным США, Южной Кореи и Украины, в этом месяце в Россию прибыли примерно 3000 северокорейских военнослужащих.

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Бывший высокопоставленный чиновник по вопросам обороны Южной Кореи Джеймс Джей Би Парк предполагает, что диктатор Северной Кореи хочет сначала оценить внутреннюю реакцию на это решение, а также реакцию Кремля, направив тех, кого считает относительно "затратным ресурсом".

По его мнению, если лидер РФ Владимир Путин потребует дополнительных подкреплений или Ким решит выполнить недавно усиленные двусторонние обязательства, эти военные проложат путь для более опытных подразделений.

Издание также отмечает, что до сих пор непонятно, какую роль будут выполнять северокорейские военные. Не участвуя в боевых действиях, они могли бы получить опыт, наблюдая за использованием беспилотников и условиями войны, особенно в сотрудничестве с россиянами, которые используют северокорейские боеприпасы и ракеты. Однако прямое участие Северной Кореи в боевых действиях означало бы значительную эскалацию конфликта, который длится уже более 2,5 лет, подчеркивают союзники США и НАТО.

Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. 
  • 23 октября разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3000 военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.
  • Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий – 23 октября их заметили в Курской области РФ.

КНДРРосcия
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