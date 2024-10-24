Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первые подразделения военных из КНДР прибыли в Курскую область – ГУР

Татьяна ОлейникЧетверг, 24 октября 2024, 18:51
Первые подразделения военных из КНДР прибыли в Курскую область – ГУР
иллюстративное фото Getty Images

Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий – 23 октября их заметили в Курской области РФ.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны – в частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировали в Курской области РФ.

Реклама:

Подготовка прибывших в Россию солдат армии КНДР происходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора – "Барановский" (Уссурийск), "Донгуз" (Улан-Удэ), "Екатеринославский" (Екатеринославка), 248-й ("Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка)".

Детали: По данным разведки, на слаживание военных из Северной Кореи, которых Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель.

По оценкам ГУР МО Украины, численность переброшенных на Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них – 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

РЕКЛАМА:

Ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

Дословно: "Присланных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла.

В кремле возлагают большие надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом".

Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. Прибытие первых северокорейских войск на Курское направление фронта украинская разведка ожидала 23 октября.
  • 23 октября разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3000 военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

КНДРКурская область ГУР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Боевое столкновение с северокорейскими войсками – это вопрос дней, а не месяцев

Стефанчук считает, что Зеленский еще отменит перевод часов

Финляндия обвинила российского неонациста Петровского у военных преступлениях в Украине

видеоВ Харькове спасатели достали из-под завалов тело 15-летнего парня

В ОБСЕ опубликовали выводы о нарушениях на выборах в Грузии

Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия готовят двусторонний документ

Все новости...
Зеленский на Ставке поручил подготовить новый План
Путин впервые прокомментировал присутствие подразделений КНДР на войне
Российские войска ударили по отделению "Новой почты" в Донецкой области: погибли люди
Шольц выступил против первого пункта Плана победы Зеленского
Последние новости
18:11
фото, видеоВ Харькове задержан директор компании из РФ, помогавшей Роскосмосу запускать спутники-шпионы
18:02
Футбол"Реал" Лунина не сыграет против "Валенсии" из-за наводнения в Испании
18:00
Банк международных расчетов заявил что выходит из платформы платежей Project mBridge
17:40
Зеленский: Боевое столкновение с северокорейскими войсками – это вопрос дней, а не месяцев
17:37
"Гарантированному покупателю" не удалось провести первый пилотный „зеленый" аукцион
17:35
В Аргентине нашли окаменелость головастика в возрасте более 160 миллионов лет
17:34
В Германии будут судить агента РФ, планировавшего сорвать военную помощь Украине
17:33
Электронные отсрочки в "Резерв+" появятся в ноябре – Минобороны
17:14
Киевсовет проголосовал за докапитализацию "Киевгорстроя" на 2,56 миллиардов
17:13
СМИ: В Испании уже 140 погибших в результате сильных наводнений
Все новости...
Реклама:
Реклама: