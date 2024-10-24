Первые подразделения военных из КНДР прибыли в Курскую область – ГУР

Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий – 23 октября их заметили в Курской области РФ.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны – в частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировали в Курской области РФ.

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Подготовка прибывших в Россию солдат армии КНДР происходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора – "Барановский" (Уссурийск), "Донгуз" (Улан-Удэ), "Екатеринославский" (Екатеринославка), 248-й ("Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка)".

Детали: По данным разведки, на слаживание военных из Северной Кореи, которых Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель.

По оценкам ГУР МО Украины, численность переброшенных на Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них – 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

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Ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

Дословно: "Присланных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла.

В кремле возлагают большие надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом".

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