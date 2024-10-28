Пока боевого контакта ВСУ с северокорейцами не было – ОТГ "Северск"

Силы обороны еще не имели боевого контакта с северокорейскими военными и не брали их в плен на Курском направлении.

Источник: спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник в эфире марафона "Суспільне Новини"

Детали: Журналисты поинтересовались, фиксировали ли Силы обороны присутствие северокорейских военных в зоне их оперативной деятельности, и пытается ли российское командование передислоцировать этих солдат ближе к Курщине.

Реклама:

Прямая речь: "Данные разведки такие есть... но пока по боевому контакту или пленных у нас нет, пока в настоящее время нет данных о военнослужащих КНДР".

Предыстория: