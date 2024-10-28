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Пока боевого контакта ВСУ с северокорейцами не было – ОТГ "Северск"

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 октября 2024, 14:07
Пока боевого контакта ВСУ с северокорейцами не было – ОТГ Северск
Вадим Мысник. фото с сайта «Армія Inform»

Силы обороны еще не имели боевого контакта с северокорейскими военными и не брали их в плен на Курском направлении.

Источник: спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник в эфире марафона "Суспільне Новини"

Детали: Журналисты поинтересовались, фиксировали ли Силы обороны присутствие северокорейских военных в зоне их оперативной деятельности, и пытается ли российское командование передислоцировать этих солдат ближе к Курщине.

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Прямая речь: "Данные разведки такие есть... но пока по боевому контакту или пленных у нас нет, пока в настоящее время нет данных о военнослужащих КНДР".

Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. По его словам, они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. 
  • Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, прибыли в зону боевых действий 23 октября их заметили в Курской области РФ.
  • 28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных из Северной Кореи на территории России, в частности в Курской области.

КНДРКурская область война
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