Грузинская оппозиция во время акции протеста озвучила свои требования

Грузинские оппозиционные партии, которые не признают результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, во время акции протеста озвучили требования о проведении повторных выборов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Оппозиционные партии Грузии требуют проведения повторных выборов. Как заявил один из лидеров партии "Единство-Национальное движение" Георгий Вашадзе - их должна организовать "международная администрация".

Реклама:

Оппозиционер ознакомил граждан с решениями оппонентов власти:

"Первое: и вы, и мы считаем эти выборы нелегитимными. Второе: мы не собираемся входить в этот парламент, отказываемся от всех мандатов и аннулируем списки. Третье: мы будем биться до тех пор, пока не победим, и мы обещаем, что победим", – акцентировал он.

Четвертым пунктом он назвал "очень конкретное требование", а именно: "провести выборы заново, но провести их должна международная избирательная администрация".

With Russians already militarily occupying 20% of the country since 2008, for many Georgians, Russia's attempt to seize control of the Georgian government through this weekend's rigged election has crossed a line.



Scenes from central Tbilisi now. pic.twitter.com/4immlBCPev