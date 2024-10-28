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Грузинская оппозиция во время акции протеста озвучила свои требования

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПонедельник, 28 октября 2024, 20:23
Грузинская оппозиция во время акции протеста озвучила свои требования
Фото: "Эхо Кавказа"

Грузинские оппозиционные партии, которые не признают результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, во время акции протеста озвучили требования о проведении повторных выборов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Оппозиционные партии Грузии требуют проведения повторных выборов. Как заявил один из лидеров партии "Единство-Национальное движение" Георгий Вашадзе - их должна организовать "международная администрация".

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Оппозиционер ознакомил граждан с решениями оппонентов власти:

"Первое: и вы, и мы считаем эти выборы нелегитимными. Второе: мы не собираемся входить в этот парламент, отказываемся от всех мандатов и аннулируем списки. Третье: мы будем биться до тех пор, пока не победим, и мы обещаем, что победим", – акцентировал он.

Четвертым пунктом он назвал "очень конкретное требование", а именно: "провести выборы заново, но провести их должна международная избирательная администрация".

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Вашадзе заявил, что оппозиция не намерена вести какие-либо переговоры с "Грузинской мечтой".

"Единственные переговоры и соглашения должны касаться повторного проведения выборов", – добавил он.

Напомним:

  • Сейчас в центре Тбилиси проходит протест. На митинге выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что голоса собравшихся на выборах "были украдены".
  • Перед началом митинга протестующие освистали премьера Венгрии Виктора Орбана, прибывшего в Тбилиси для встречи с властями.
  • Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

Читайте подробнее в статьеТбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты

Грузияоппозициявиборы
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