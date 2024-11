В Тбилиси тысячи людей вышли на протест из-за скандальных выборов в парламент

Тысячи людей вечером в понедельник, 28 октября, собрались под парламентом Грузии в Тбилиси на акцию протеста против объявленных результатов парламентских выборов. Протестующие перекрыли прилегающий проспект Руставели.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews

Детали: На митинге выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что голоса собравшихся на выборах "были украдены".

The president of Georgia, de facto leader of the opposition, climb to the stage in front Tbilisi parliament during the first anti- government protest after saturday's vote pic.twitter.com/5hQye303mR