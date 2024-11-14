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Нардепу Шевченко объявили подозрение в госизмене

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 ноября 2024, 15:32
Нардепу Шевченко объявили подозрение в госизмене
Євгений Шевченко. фото president.gov.by

Правоохранители объявили о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Евгению Шевченко.

Источник: ГБР, СБУ, ОГП

Детали: Сообщается, что Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора собрали доказательства государственной измены со стороны действующего народного депутата Украины. В сообщениях правоохранителей не указано имя подозреваемого, но обстоятельства дела указывают на Шевченко, который недавно призвал президента Владимира Зеленского начинать переговоры с Россией.

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Сейчас прокуроры Офиса генпрокурора вручили подозреваемому ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

 
Вручение подозрения Шевченко
фото огп

Как подтвердила комплексная психолого-лингвистическая и военная экспертиза, депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Так, в 2021 году он публиковал недостоверную информацию об отсутствии угрозы полномасштабного вторжения российской федерации с территории республики Беларусь.

По материалам дела, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора. Нардеп дискредитировал действующую власть, искажая факты и события в стране, и публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины.

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Депутат записывал программы на собственных каналах, давал интервью пророссийски настроенным блогерам и экспертам. После чего этот контент распространялся на пропагандистских СМИ на территории РФ с целью создания на территории страны агрессора общественной позиции, что это официальная позиция представителя украинской власти. В программах депутат распространял информацию, которая утверждала в массовом сознании мнение о том, что якобы украинская власть довела страну до полного краха, потери территорий и людей, и не может достичь мира. Также нардеп навязывал мнение, что Украина уже не способна победить и должна идти на переговоры с Россией на любых условиях.

Он также распространял информацию, направленную на дискредитацию западных партнеров и европейских ценностей. В частности, он говорил, что Запад вмешивается не только во внутренние дела Украины и вызвал в стране войну, но и пытается путем влияния на выборы подорвать стабильность в Грузии и Молдове.

 Следствием также установлены его контакты с представителями посольства республики Беларусь после того, как он в сентябре 2020 года с флагом этой страны зашел на трибуну парламента. Он неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями деловых, политических структур и даже с самопровозглашенным президентом страны. Ссылаясь именно на эту встречу депутат распространял идею отсутствия угрозы нападения российских войск с территории Беларуси и тому подобное.

По информации следствия, по протекции Лукашенко депутат и его близкие родственники вели активный бизнес с представителями этой страны, в том числе на рынке электроэнергии и минудобрений. Покупая там товары по заниженным ценам они завозили его в Украину через другую европейскую страну и продавали гораздо дороже.

"Режим содействия" со стороны белорусских властей позволил депутату за полгода получить 1,5 млн евро чистой прибыли, говорят в ГБР. В то же время в Украину он смог перевести только 500 тыс. евро. Остальные не удалось получить в связи с блокировкой сомнительных транзакций со стороны финансового мониторинга одного из европейских банков.

Также зафиксировано, что за это время депутат приобрел и оформил на родственников три элитных авто общей стоимостью 500 тысяч долларов США.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

Предыстория:

  • Нардеп Шевченко не раз вызывал скандалы пророссийскими заявлениями и высказыванием симпатий к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
  • 20 апреля 2021 года нардеп самовольно летал в Минск "знакомиться" с Лукашенко. Он также заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом.
  • 23 мая, когда в Беларуси принудительно посадили самолет "Ryanair" и задержали оппозиционера, основателя NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалил в соцсети Лукашенко.
  • 24 мая 2021 года фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава.
  • В то же время в мае 2023 года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признавался, что народный депутат Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб.
  • Позже в Главном управлении разведки заявили, что народный избранник Евгений Шевченко не имеет никакого отношения к их структуре.

госизмена
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