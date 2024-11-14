Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нардепу Шевченку оголосили підозру в держзраді

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 листопада 2024, 15:32
Нардепу Шевченку оголосили підозру в держзраді
Євгеній Шевченко. фото president.gov.by

Правоохоронці оголосили про підозру у державній зраді народному депутату України Євгенію Шевченку.

Джерело: ДБР, СБУ, ОГП

Деталі: Повідомляється, що Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора зібрали докази державної зради з боку чинного народного депутата України. У повідомленнях правоохоронців не вказано ім'я підозрюваного, але обставини справи вказують на Шевченка, який нещодавно закликав президента Володимира Зеленського починати переговори з Росією.

Реклама:

Наразі прокурори Офісу генпрокурора вручили підозрюваному клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 
Вручення підозри Шевченку
фото огп

Як підтвердила комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Так, у 2021 році він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення російської федерації з території республіки Білорусь.

 

За матеріалами справи, фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора. Нардеп дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України.

РЕКЛАМА:

Депутат записував програми на власних каналах, давав інтерв’ю проросійськи налаштованим блогерам та експертам. Після чого цей контент поширювався на пропагандистських ЗМІ на території РФ з метою створення на території країни агресора суспільної позиції, що це офіційна позиція представника української влади. У програмах депутат поширював інформацію, яка утверджувала в масовій свідомості думку про те, що начебто українська влада довела країну до повного краху, втрати територій та людей, та неспроможна досягти миру. Також нардеп нав’язував думку, що Україна вже не здатна перемогти та повинна йти на переговори з Росією на будь-яких умовах.

Він також поширював інформацію, спрямовану на дискредитацію західних партнерів та європейських цінностей. Зокрема, він говорив, що Захід втручається не лише у внутрішні справи України й спричинив у країні війну, а й намагається шляхом впливу на вибори підірвати стабільність в Грузії та Молдові.

Слідством також встановлені його контакти з представниками посольства республіки Білорусь після того, як він у вересні 2020 року з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту. Він неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесових, політичних структур та навіть з самопроголошеним президентом країни. Посилаючись саме на цю зустріч депутат поширював ідею відсутності загрози нападу російських військ з території Білорусі тощо.

За інформацією слідства, за протекцією Лукашенка депутат та його близькі родичі вели активний бізнес з представниками цієї країни, у тому числі на ринку електроенергії та міндобрив. Купуючи там товари за заниженими цінами вони завозили його в Україну через іншу європейську країну й продавали набагато дорожче.

"Режим сприяння" з боку білоруської влади дозволив депутату за пів року отримати 1,5 млн євро чистого прибутку, кажуть у ДБР. Водночас в Україну він зміг перевести лише 500 тис. євро. Решту не вдалося отримати у зв’язку з блокуванням сумнівних транзакцій з боку фінансового моніторингу одного з європейських банків.

Також зафіксовано, що за цей час депутат придбав та оформив на родичів три елітних авто загальною вартістю 500 тисяч доларів США.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. 

 

Передісторія:

  • Нардеп Шевченко не раз спричиняв скандали проросійськими заяви та висловлюванням симпатій до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • 20 квітня 2021 року нардеп самовільно літав до Мінська "знайомитися" з Лукашенком. Він також заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.
  • 23 травня, коли у Білорусі примусово посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалив у соцмережі Лукашенка.
  • 24 травня 2021 року фракція "Слуга народу" вирішила виключити народного депутата Євгенія Шевченка зі свого складу.
  • Водночас у тарвні 2023 року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зізнавався, що народний депутат Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.
  • Пізніше в Головному управлінні розвідки заявили, що народний обранець Євгеній Шевченко не має жодного стосунку до їхньої структури.

держзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зурабішвілі: "Хто увійде до парламенту, увійде до Росії"

Противник намагався 28 разів штурмувати на Курщині, всього на фронті 187 боїв – Генштаб

Президент про скасування засідання ВР: Дані розвідки не варто сприймати як вихідний

Росіяни розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ біля Вугледара

Меркель не сприймає критики і вважає, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні

"Кедровий Орєшнік": Буданов пояснив особливості експериментальної ракети, що прилетіла по Дніпру

Усі новини...
держзрада
СБУ затримала "політексперта" із медіапулу Медведчука
Вербував агентів для ФСБ та шпигував для ворога: СБУ затримала агента РФ на Буковині
СБУ: Російська агентка збирала дані про позиції ЗСУ на Донеччині та планувала втечу до Росії
Останні новини
02:33
Зурабішвілі: "Хто увійде до парламенту, увійде до Росії"
01:50
Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за "данською моделлю" – Міноборони
01:05
Bloomberg: Розвідка США розсекретила дані про санкціоновані Путіним вбивства опонентів
00:09
ОновленоРосія з різних напрямків атакувала Україну ударними безпілотниками
23:50
футболМи знаємо, як проти них грати: тренер збірної Бельгії – про Україну в плейоф Ліги націй
23:46
опитуванняУсі кандидати в президенти Польщі від влади перемагають опозицію
23:34
"Я відчував самотність, сум та бажання покінчити з життям". Історія колишнього вихованця інтернату
23:31
Противник намагався 28 разів штурмувати на Курщині, всього на фронті 187 боїв – Генштаб
23:00
Росіяни вдарили по Запоріжжю та області
22:57
Новини економіки 22 листопада: польські фермери анонсують блокування, зимова "тисяча Зеленського"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: