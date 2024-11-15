Нардепа Шевченко отправили под стражу из-за подозрения в госизмене

Печерский райсуд Киева 15 ноября отправил нардепа Евгения Шевченко под стражу. Его подозревают в госизмене из-за призыва начинать "диалог" с Россией.

Источник: корреспондент "Суспільного" из зала суда

Детали: По данным журналистов нардепа будут держать под стражей до 11 января.

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Сторона обвинения настаивала, что депутат своими высказываниями проводил подрывную деятельность в пользу России. В частности, ссылались на его публикации в Telegram и YouTube.

Сам Шевченко на заседании заявил, что это "какое-то недоразумение". Также он рассчитывает на "интеллектуальную дискуссию" и что должен быть "цивилизованный процесс" в рассмотрении этого дела.

Адвокат нардепа заявил, что они не успели "должным образом оформить" письменное возражение, потому что накануне "допоздна продолжались обыски" и ходатайствовал о переносе заседания на 16 ноября.

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По данным следствия нардеп систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял российские нарративы. Также указывалось, что Шевченко "размещал в соцсетях высказывания, направленные в ущерб информационной безопасности Украины".

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