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Нардепа Шевченко отправили под стражу из-за подозрения в госизмене

Татьяна ОлейникПятница, 15 ноября 2024, 19:42
Нардепа Шевченко отправили под стражу из-за подозрения в госизмене
Фото: Евгений Шевченко в Facebook

Печерский райсуд Киева 15 ноября отправил нардепа Евгения Шевченко под стражу. Его подозревают в госизмене из-за призыва начинать "диалог" с Россией.

Источник: корреспондент "Суспільного" из зала суда

Детали: По данным журналистов нардепа будут держать под стражей до 11 января.

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Сторона обвинения настаивала, что депутат своими высказываниями проводил подрывную деятельность в пользу России. В частности, ссылались на его публикации в Telegram и YouTube.

Сам Шевченко на заседании заявил, что это "какое-то недоразумение". Также он рассчитывает на "интеллектуальную дискуссию" и что должен быть "цивилизованный процесс" в рассмотрении этого дела.

Адвокат нардепа заявил, что они не успели "должным образом оформить" письменное возражение, потому что накануне "допоздна продолжались обыски" и ходатайствовал о переносе заседания на 16 ноября.

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По данным следствия нардеп систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял российские нарративы. Также указывалось, что Шевченко "размещал в соцсетях высказывания, направленные в ущерб информационной безопасности Украины".

Что предшествовало

  • 20 апреля 2021 года нардеп самовольно летал в Минск "знакомиться" с Лукашенко. Он также заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом.
  • 23 мая, когда в Беларуси принудительно посадили самолет "Ryanair" и задержали оппозиционера, основателя NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалил в соцсети Лукашенко.
  • 24 мая 2021 года фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава.
  • В то же время в мае 2023 года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признавался, что народный депутат Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб.
  • Позже в Главном управлении разведки заявили, что народный избранник Евгений Шевченко не имеет никакого отношения к их структуре.
  • 14 ноября 2024 года Шевченко объявили о подозрении в государственной измене.

госизмена
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