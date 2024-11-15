Нардепа Шевченко отправили под стражу из-за подозрения в госизмене
Печерский райсуд Киева 15 ноября отправил нардепа Евгения Шевченко под стражу. Его подозревают в госизмене из-за призыва начинать "диалог" с Россией.
Источник: корреспондент "Суспільного" из зала суда
Детали: По данным журналистов нардепа будут держать под стражей до 11 января.
Сторона обвинения настаивала, что депутат своими высказываниями проводил подрывную деятельность в пользу России. В частности, ссылались на его публикации в Telegram и YouTube.
Сам Шевченко на заседании заявил, что это "какое-то недоразумение". Также он рассчитывает на "интеллектуальную дискуссию" и что должен быть "цивилизованный процесс" в рассмотрении этого дела.
Адвокат нардепа заявил, что они не успели "должным образом оформить" письменное возражение, потому что накануне "допоздна продолжались обыски" и ходатайствовал о переносе заседания на 16 ноября.
По данным следствия нардеп систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял российские нарративы. Также указывалось, что Шевченко "размещал в соцсетях высказывания, направленные в ущерб информационной безопасности Украины".
Что предшествовало:
- 20 апреля 2021 года нардеп самовольно летал в Минск "знакомиться" с Лукашенко. Он также заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом.
- 23 мая, когда в Беларуси принудительно посадили самолет "Ryanair" и задержали оппозиционера, основателя NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалил в соцсети Лукашенко.
- 24 мая 2021 года фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава.
- В то же время в мае 2023 года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признавался, что народный депутат Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб.
- Позже в Главном управлении разведки заявили, что народный избранник Евгений Шевченко не имеет никакого отношения к их структуре.
- 14 ноября 2024 года Шевченко объявили о подозрении в государственной измене.