Нардепа Шевченка відправили під варту через підозру у держзраді

Печерський райсуд Києва 15 листопада відправив нардепа Євгенія Шевченка під варту. Його підозрюють у держзраді через заклик починати "діалог" з Росією.

Джерело: кореспондент "Суспільного" з зали суду

Деталі: За даними журналістів нардепа триматимуть під вартою до 11 січня.

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Сторона обвинувачення наполягала, що депутат своїми висловлюваннями проводив підривну діяльність на користь Росії. Зокрема, посилалися на його публікації в Telegram та YouTube.

Сам Шевченко на засіданні заявив, що це "якесь непорозуміння". Також він розраховує на "інтелектуальну дискусію" і що має бути "цивілізований процес" у розгляді цієї справи.

Адвокат нардепа заявив, що вони не встигли "належно оформити" письмове заперечення, бо напередодні "допізна тривали обшуки" і клопотав про перенесення засідання на 16 листопада.

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За даними слідства нардеп систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. Також вказувалось, що Шевченко "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".

Що передувало: