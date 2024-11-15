Нардепа Шевченка відправили під варту через підозру у держзраді
Печерський райсуд Києва 15 листопада відправив нардепа Євгенія Шевченка під варту. Його підозрюють у держзраді через заклик починати "діалог" з Росією.
Джерело: кореспондент "Суспільного" з зали суду
Деталі: За даними журналістів нардепа триматимуть під вартою до 11 січня.
Сторона обвинувачення наполягала, що депутат своїми висловлюваннями проводив підривну діяльність на користь Росії. Зокрема, посилалися на його публікації в Telegram та YouTube.
Сам Шевченко на засіданні заявив, що це "якесь непорозуміння". Також він розраховує на "інтелектуальну дискусію" і що має бути "цивілізований процес" у розгляді цієї справи.
Адвокат нардепа заявив, що вони не встигли "належно оформити" письмове заперечення, бо напередодні "допізна тривали обшуки" і клопотав про перенесення засідання на 16 листопада.
За даними слідства нардеп систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. Також вказувалось, що Шевченко "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".
Що передувало:
- 20 квітня 2021 року нардеп самовільно літав до Мінська "знайомитися" з Лукашенком. Він також заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.
- 23 травня, коли у Білорусі примусово посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалив у соцмережі Лукашенка.
- 24 травня 2021 року фракція "Слуга народу" вирішила виключити народного депутата Євгенія Шевченка зі свого складу.
- Водночас у травні 2023 року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зізнавався, що народний депутат Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.
- Пізніше в Головному управлінні розвідки заявили, що народний обранець Євгеній Шевченко не має жодного стосунку до їхньої структури.
- 14 листопада 2024 року Шевченку оголосили про підозру у державній зраді.