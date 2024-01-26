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Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Елена РощинаПятница, 26 января 2024, 12:39
Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР
Обломки самолета Ил-76 под Белгородом, скриншот с видео СК РФ, опубликованного ТАСС

Россия не предоставила Совету безопасности ООН доказательств того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76 были военнопленные украинцы, и отвергает требование проведения международной комиссией расследования того, что произошло под Белгородом 24 января.

Источник: спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости"

Детали: Юсов напомнил, что на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека этой организации заявила, что Организация Объединенных Наций не может установить, были ли на борту российского военно-транспортного самолета Ил-76 украинские военнопленные. 

Розмари Дикарло сказала, что ООН не в состоянии ни проверить сообщения украинской и российской сторон по поводу груза Ил-76, ни установить обстоятельства падения самолета.

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Прямая речь Юсова: "Государство-агрессор не предоставило очевидных доказательств, подтверждающих их версию событий. Зато мы можем повторить и констатировать, что речь идет о военном самолете, который был задействован в перевозке российского оружия и вражеского личного состава неоднократно. И Россия не сообщала Украине, что этим самолетом будут транспортироваться украинские военнопленные. 

Что касается конкретных причин падения этого самолета, то, конечно, требование создания открытой международной комиссии логично и обоснованно. Чтобы точно выяснить, что именно стало причиной падения самолета, можно изучить крупные остатки этого самолета, "черные ящики" и внимательно обследовать место авиакатастрофы. 

На данный момент, как мы слышим, Россия отвергает возможность работы такой комиссии".

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Детали: Юсов отметил, что 24 января должен был быть один из крупнейших и "юбилейный 50-й" обмен пленными, но он не состоялся.

Он добавил, что это не первая попытка РФ использовать тему военнопленных в провокационных целях, но Украина продолжит работу для возвращения своих защитников и защитниц, а также гражданских из российского плена.

Предыстория:

Темы: Ил-76 в РоссииГУРвойнаРосcия
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