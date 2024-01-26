Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР
Россия не предоставила Совету безопасности ООН доказательств того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76 были военнопленные украинцы, и отвергает требование проведения международной комиссией расследования того, что произошло под Белгородом 24 января.
Источник: спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости"
Детали: Юсов напомнил, что на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека этой организации заявила, что Организация Объединенных Наций не может установить, были ли на борту российского военно-транспортного самолета Ил-76 украинские военнопленные.
Розмари Дикарло сказала, что ООН не в состоянии ни проверить сообщения украинской и российской сторон по поводу груза Ил-76, ни установить обстоятельства падения самолета.
Прямая речь Юсова: "Государство-агрессор не предоставило очевидных доказательств, подтверждающих их версию событий. Зато мы можем повторить и констатировать, что речь идет о военном самолете, который был задействован в перевозке российского оружия и вражеского личного состава неоднократно. И Россия не сообщала Украине, что этим самолетом будут транспортироваться украинские военнопленные.
Что касается конкретных причин падения этого самолета, то, конечно, требование создания открытой международной комиссии логично и обоснованно. Чтобы точно выяснить, что именно стало причиной падения самолета, можно изучить крупные остатки этого самолета, "черные ящики" и внимательно обследовать место авиакатастрофы.
На данный момент, как мы слышим, Россия отвергает возможность работы такой комиссии".
Детали: Юсов отметил, что 24 января должен был быть один из крупнейших и "юбилейный 50-й" обмен пленными, но он не состоялся.
Он добавил, что это не первая попытка РФ использовать тему военнопленных в провокационных целях, но Украина продолжит работу для возвращения своих защитников и защитниц, а также гражданских из российского плена.
Предыстория:
- 24 января в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе ВСУ заявили, что им россияне перевозили ракеты для ЗРК С-300. Минобороны России заявило, что самолет вез в Белгород украинских военнослужащих для обмена. По утверждению Минобороны РФ, был "пуск двух украинских ракет", от удара 74 человека погибли, в том числе 65 украинских пленных.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян даже обнародовала якобы списки пленных. СМИ же известны лишь имена 6 погибших членов экипажа.
- Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, но ведомство не располагает данными об украинских пленных на борту самолета. На предыдущий обмен пленных доставляли самолетом, но тогда предупредили об этом.
- В Генштабе ВСУ, не упоминая Ил-76, заявили, что принимают все меры для защиты Украины и украинцев.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт, а после инцидента в местный морг доставили только 5 тел. Он также предположил, что на борту самолета могли быть и ракеты, и люди.
- На отсутствие признаков того, что при крушении самолета погибло много людей, указал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.