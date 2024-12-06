Лукашенко попросил у Путина "Орешник", лидер Кремля не отказал

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому правителю Владимиру Путину с просьбой разместить на территории страны российскую так называемую систему "Орешник".

Источник: Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря, цитирует государственное информагентство РБ "БелТА", Путин которого цитирует пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: По мнению Лукашенко, такое решение усилило бы оборону как Союзного государства в условиях "возрастающей угрозы со стороны Запада", так и белорусской территории.

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Путин ответил, что считает возможным размещение "Орешника" на территории Беларуси во второй половине 2025 года.

По словам главы Кремля, объекты поражения "Орешником" с территории Беларуси у "вероятного противника" будет определять военно-политическое руководство Минска.

Что предшествовало: Российский правитель Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря.

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