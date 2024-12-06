Лукашенко попросил у Путина "Орешник", лидер Кремля не отказал
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому правителю Владимиру Путину с просьбой разместить на территории страны российскую так называемую систему "Орешник".
Источник: Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря, цитирует государственное информагентство РБ "БелТА", Путин которого цитирует пропагандистское издание "РИА Новости"
Детали: По мнению Лукашенко, такое решение усилило бы оборону как Союзного государства в условиях "возрастающей угрозы со стороны Запада", так и белорусской территории.
Путин ответил, что считает возможным размещение "Орешника" на территории Беларуси во второй половине 2025 года.
По словам главы Кремля, объекты поражения "Орешником" с территории Беларуси у "вероятного противника" будет определять военно-политическое руководство Минска.
Что предшествовало: Российский правитель Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря.
Предыстория:
- По данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
- Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
- Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
- 22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября государство-агрессор Россия нанесло удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
- Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что "Орешник" - название научно-исследовательской работы, "это просто шифр". По его словам, по состоянию на октябрь 2024 года Россия должна была изготовить два экспериментальных образца ракеты из состава ракетного комплекса "Кедр", одна из которых прилетела по Днепру 21 ноября.
- 28 ноября Путин заявил о якобы начале серийного производства системы "Орешник". Лидер Кремля сказал, что может применить ракету "Орешник" по "центрам принятия решений в Киеве".