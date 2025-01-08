На Курщине Россия активизировала обстрелы города Суджа

Россия активизировала обстрелы города Суджа Курской области и прилегающих к нему сел.

Источник: пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашкивский в телеэфире, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Дмитрашкивского: "Мирное население находится по домам или в интернате в основном, потому что враг очень активизировал обстрелы населенного пункта Суджа и прилегающих к нему сел. Многих сел уже просто нет.

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С 6 августа по сегодняшний день погибло 36 гражданских лиц в результате авиационных и артиллерийских обстрелов города Суджа. Около 100 человек получили ранения - тяжелые и средней тяжести".

Детали: Дмитрашковский отметил, что враг очень активно применяет С-300 по городу Суджа.

По его словам, FPV-дроны летают как "рои пчел" и фиксируют любое перемещение.

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Прямая речь Дмитрашкивского: "По данным разведки, на сегодняшний день Россия поставила в район Курской области 12 000 FPV-дронов, около 800 "Ланцетов", 2,5 тысячи "Мавиков".

То есть большое количество беспилотной авиации, которая применяется на сегодняшний день".

Что предшествовало: Вооруженные силы в ночь на 5 января начали наступательные действия в Курской области.

Перед этим главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Курское направление и наградил там воинов.

Предыстория:

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