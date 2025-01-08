На Курщине Россия активизировала обстрелы города Суджа
Россия активизировала обстрелы города Суджа Курской области и прилегающих к нему сел.
Источник: пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашкивский в телеэфире, цитирует "Укринформ"
Прямая речь Дмитрашкивского: "Мирное население находится по домам или в интернате в основном, потому что враг очень активизировал обстрелы населенного пункта Суджа и прилегающих к нему сел. Многих сел уже просто нет.
С 6 августа по сегодняшний день погибло 36 гражданских лиц в результате авиационных и артиллерийских обстрелов города Суджа. Около 100 человек получили ранения - тяжелые и средней тяжести".
Детали: Дмитрашковский отметил, что враг очень активно применяет С-300 по городу Суджа.
По его словам, FPV-дроны летают как "рои пчел" и фиксируют любое перемещение.
Прямая речь Дмитрашкивского: "По данным разведки, на сегодняшний день Россия поставила в район Курской области 12 000 FPV-дронов, около 800 "Ланцетов", 2,5 тысячи "Мавиков".
То есть большое количество беспилотной авиации, которая применяется на сегодняшний день".
Что предшествовало: Вооруженные силы в ночь на 5 января начали наступательные действия в Курской области.
Перед этим главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Курское направление и наградил там воинов.
Предыстория:
- Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа Курской области 6 августа 2024 года.
- 12 августа украинские власти впервые подтвердили участие ВСУ в спецоперации на территории Курской области.
- В частности, под контролем Украины находится город Суджа, там побывали украинские и иностранные журналисты. ФСБ России возбудила уголовные дела против американских и украинских журналистов, которые снимали материалы в районе города Суджа Курской области РФ после взятия его под контроль украинскими войсками.
- По состоянию на 20 августа украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.
- 30 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании Ставки доложил, что украинские военные за сутки продвинулись на отдельных направлениях в Курской области РФ до двух километров и взяли под контроль 5 квадратных километров вражеской территории.
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